Confeitaria Jessica Azevedo abre as portas na Barra com cardápio variado de guloseimas

Os tons de cor-de-rosa - do chá ao bebê - dominam a decoração de uma das últimas casinhas charmosas da Rua Marques de Leão, na Barra. Na varanda está cravado, em letras douradas, o nome da nova ocupante do espaço, que há um mês elegeu o bairro como sede de seu primeiro empreendimento comercial: Jessica Azevedo Confeitaria. A menina nascida em Paramirim, município de pouco mais de 21 mil habitantes, distante cerca de 407 quilômetros da capital baiana, venceu. Ela traz na mão direita uma marca de queimadura de terceiro grau adquirida aos 11 anos, quando já ensaiava o talento para a cozinha.

Brigadeiros e macarrons coloridos

Isso quem atestou foram os rigorosos jurados Lucas Corazza, Carole Crema e Roberto Strongoli, da mais importante competição de confeiteiros do país, o programa Que Seja Doce, apresentado pelo chef Felipe Bronze, no canal GNT. O troféu de vencedor está lá em destaque na prateleira pra todo mundo ver. “Se pudesse multiplicava ele, porque foi uma conquista importante pra mim”, diz a confeiteira, que chegou a pensar em seguir a área de exatas, mas foi pega pelo forno e fogão.

Camarão empanado

No espaço, que emprega mais de dez pessoas, Jessica se divide entre o comando da cozinha e o estúdio onde dá aulas à distância para futuros confeiteiros. Pelos seus cursos de confeitaria já passaram mais de três mil alunos. “O curso de pãozinho delícia é o campeão”, diz. Também pudera: o pão, nascido e criado na Bahia, ganha mais de 30 versões na sua confeitaria. Os mais pedidos, tanto pelos alunos como pelos clientes da casa, são o tradicional e o de queijo do reino.

Quiche de gorgonzola com amora caramelizada

Mas outras gostosuras como o pãozinho de gorgonzola e o de damasco disputam a preferência. A grande variedade do item não está disponível todos os dias no cardápio, mas toda semana eles circulam alternadamente por lá. São no mínimo, seis sabores no menu da semana.

Pão delícia: de gorgonzola a outros 30 sabores

O cardápio de salgados é extenso e cheio de invencionices. Uma delas virou carro-chefe desde os tempos em que trabalhava apenas com encomendas. Trata-se da coxinha de camarão, feita com massa de batata e recheio do crustáceo. Para fritar, a chef troca a farinha de rosca pela tapioca, o que garante uma crocância ainda maior ao salgado, apesar do aspecto mais rústico do que o da tradicional coxinha de galinha. Que por sinal, está lá no cardápio também.

Mini-torta de pistache com frutas vermelhas

Quando se pensa em confeitaria, o que vem a nossa mente são sempre as guloseimas, claro. Mas antes de chegar nelas, vale a pena experimentar mais um item da cozinha salgada da confeiteira: a quiche de gorgonzola com amoras caramelizadas. A apresentação é bonita e a mistura dos dois ingredientes, cercados pela massa que desmancha na boca, justificam o atraso para chegar à doçaria.

Tartalete de frutas vermelhas com baunilha

Se você é daqueles que não resiste a uma fatia de torta, temos duas informações importantes pra quem já está planejando uma visita ao lugar. A primeira é que não são vendidas fatias, a segunda é que você pode se refestelar com algumas das variedades de sabores das mini tortas disponíveis na vitrine. Ou seja, uma torta toda pra chamar de sua. Jessica justifica a ausência daquelas tortas enormes que quase entorpecem o cérebro dos apaixonados por doces, como um cuidado com o serviço que entrega.

Coxinha de camarão crocante

“As tortas vendidas em fatias, por mais leves que sejam as massas, a medida que a gente vai fatiando, ela vai ficando ressacada na vitrine, porque não sai toda de uma vez, então prefiro oferecer as mini tortas para que o cliente tenha uma boa experiência”. E claro que não poderiam faltar os doces finos, os brigadeiros e outras guloseimas que dividem espaço na vitrine com os macarrons coloridos, cookies e outras delícias. A proposta do lugar, segundo a proprietária, é o de um pequeno café cheio de delícias para fazer a vida ficar mais leve. Isso vai depender do apetite de cada um, mas tudo bem.

Jessica Azevedo

Com poucas mesas, mas muito aconchego, o espaço se prepara para iniciar dois novos serviços, o de almoço executivo e o de brunch. “Oferecemos do cafezinho a um gin tônica especial da casa com destaque para nosso chocolate quente ou gelado, promete”. A diversidade, garante, é para atrair novos públicos e claro, fazer o caixa girar.

Serviço:

Jéssica Azevedo Confeitaria – @jessicaazevedo_confeitariaa

Onde: Avenida Almirante Marquês de Leão, 161, Barra

Horários de funcionamento: segunda a quinta-feira (12h às 19h) | sexta-feira a domingo (8h às 20h).