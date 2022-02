Confeiteiro influencer morre após ser baleado perto do Barradão

O confeiteiro Uelinton Silva de Oliveira, 39 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (21), depois de ser baleado perto do estádio do Barradão, em Canabrava.

Tom foi baleado por um homem não identificado pouco antes das 22h. Uma equipe da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e encontrou a vítima ferida.

Os policiais socorreram Tom para o Hospital Eládio Lasserre, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A Delegacia de Homicídios/Central investiga o caso, informou a Polícia Civil.

Amigos suspeitam que Tom possa ter sido vítima de um assalto. "Ele tinha uma moto que chamava atenção. Aquelas motos grandes, a dele era verde", diz o também confeiteiro Leonardo Carregosa. Tom morava com a mãe no bairro de Nova Brasília e usava a moto para se deslocar pela cidade.

Leonardo conheceu Tom por volta de 2014, quando estudaram juntos no Senac. "Uma pessoal surreal de gente boa, ajudava todo mundo sem esperar nada em troca, ele que me ajudava a aperfeiçoar as técnicas", conta. "Não tinha conflito com ninguém, muito na paz".

Tom tinha quase 15 mil seguidores no Instagram, onde falava do seu dia a dia de confeiteiro. Amigos lamentaram as perdas na rede social. "Sentiremos falta desse seus sorriso e alegria".

Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.