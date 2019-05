Conferência  Bahia 40 +  O Futuro da Economia abre inscrições

Já estão abertas as inscrições para participação da Conferência Bahia 40 + O Futuro da Economia. O evento faz parte da série de atividades criadas em comemoração à quatro décadas de fundação do CORREIO e vai discutir os caminhos para a Bahia garantir uma maior desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural de seu povo.

A Conferência vai acontecer no próximo dia 21, das 8h às 12h30 no auditório da sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do STIEP, em Salvador. As vagas são limitadas e a inscrição, gratuita, é feita exclusivamente pelo link https://oferta.correio24horas.com.br/bahia40mais.

A atividade se divide em duas partes. Na primeira, palestrantes vão rememorar o que de mais significativo aconteceu na economia estadual de 1979 a 2019 e apontar as principais tendências para a economia global nos próximos 40 anos e como o Brasil, em geral, e a Bahia, em particular, podem fazer para aproveitar as mudanças que já começam a acontecer.

Os palestrantes convidados são Armando Avena e Luciano Sampaio. Avena é economista, consultor e colunista do CORREIO. Sampaio é sócio da Pwc, uma das maiores empresas de consultorias do mundo e há 17 anos atende empresas de todos os portes e setores listadas em bolsas ou com capital fechado.

Na etapa seguinte, Avena e Sampaio vão formar um painel com representantes do setor produtivo da Bahia para discutir e aprofundar os tópicos apresentados em cada palestra, além de responderem questionamentos feitos pela plateia.

A Conferência Bahia 40+ O Futuro da Economia faz parte do projeto Correio 40 anos, que tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, e apoio de Vinci Airports, SESI, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.