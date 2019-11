Conferência Popular de Segurança Pública acontece a partir desta sexta em Salvador

Salvador vai ser sede, nesta sexta-feira (8) e sábado (9), da primeira edição da Conferência Popular de Segurança Pública da Bahia. O evento é promovido pelo Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia, uma articulação da sociedade civil que pensa políticas públicas de segurança de maneira popular.

Antes da Conferência, que vai acontecer na sede da Ação Social Arquidiocesana de Salvador (ASA), no bairro do Garcia, foram feitas ao longo dos últimos dois meses 16 pré-conferências em territórios periféricos de Salvador, São Francisco do Conde e Conceição do Coité.

(Foto: Divulgação)

Os grupos se articularam em torno de nove eixos: Territórios; Infância, adolescência e juventude; Combate às opressões; Política sobre drogas; Prevenção social; Criminalizaçã dos Movimento Sociais; Profissionais de Segurança; Sistema de justiça e criminal; e Controle de armas e munições.

Do encontro em Salvador sairá uma delegação baiana para participar da Conferência Popular de Segurança Pública do Nordeste, entre os dias 6 e 9 de dezembro, em Recife (PE).

Neste sábado (9), a jornalista Clarissa Pacheco, do CORREIO, participará da Conferência, na mesa de discussão sobre profissionais de segurança, mídia e controle de armas e munições.

As inscrições para o Fórum seguem abertas no site oficial do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Sexta-feira, 8 de novembro

- 15h: Espetáculo "Pra lá de tempo" - Grupo Chame Gente

- 17h: Mesa 1 - No estado assassino de um país racista, educação é a saída: uma discussão sobre território, infância, adolescência e prevenção social

- 18h30: Lanche

- 19h: Mesa 2 - Não é engano se você se sente perseguido na cidade: uma discussão sobre território, combate às opressões e criminalização dos movimentos sociais

Sábado, 9 de novembro

- 8h: Recepção e café da manhã

- 9h: Debate sobre os Eixos do Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia

- 12h30: Almoço

- 13h30: Mesa 3 - Servir e proteger! Sergir a quem? Proteger a quem? Uma discussão sobre Profissionais de Segurança, Controle de Armas, Munições e Mídia

- 15h: Lanche

- 15h30: Mesa 4 - Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca: uma discussão sobre políticas sobre drogas, distema de justiça e criminal