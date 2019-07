Confiante, Vitória busca primeiro triunfo fora de casa na Série B

O jogo virou, e muito rapidamente, a favor do Vitória. Não só em campo, como aconteceu no último sábado (27), diante da Ponte Preta, no triunfo por 2x1, mas também fora dele.

A segunda vitória seguida no Barradão encerrou um jejum do rubro-negro, melhorou seu rendimento em casa, seu posicionamento na tabela e, consequentemente, as suas chances de escapar da zona de rebaixamento.

Sobretudo, deu confiança para o duelo desta terça-feira (30), às 19h15, pela 13ª rodada da Série B. O adversário será o Figueirense, no Orlando Scarpelli.

O time catarinense vem em profunda crise, com direito a demissão do técnico na véspera da partida, e elenco se recusando a treinar pelo segundo dia seguido.

Os problemas do adversário podem aumentar as chances do Vitória conseguir algo inédito nesta Série B: vencer fora de casa. Até o momento o retrospecto do rubro-negro é de cinco derroras e um empate – 5% de aproveitamento.

“A gente sabe que em um campeonato como a Série B é sempre importante somar pontos fora de casa. Nosso objetivo é buscar os três pontos diante do Figueirense. Estamos trabalhando para conquistar essa primeira vitória na competição como visitante”, disse o atacante do rubro-negro, Anselmo Ramon.

Fora de casa

Os 5% como visitante são um choque grande em relação à campanha no Barradão. Com o triunfo sobre a Ponte, o Leão venceu pela terceira vez em casa em seis jogos – 50% de aproveitamento.

O Vitória não ganhava duas seguidas em casa desde setembro de 2018, quando bateu Atlético-MG e América-MG, ambos por 1x0.

O Leão está em 17º, com 10 pontos. O Vila Nova, primeiro fora da zona, tem 11. O time goiano joga nesta terça em Pelotas, contra o Brasil, às 19h15. O Criciúma, 15º, com 13 pontos, também joga fora de casa, às 20h30, contra o São Bento.

Se o Vitória ganhar e Vila Nova ou Criciúma não vencerem, o Leão deixa a zona de rebaixamento.

O técnico Osmar Loss não terá nenhum desfalque em relação à virada sobre a Ponte Preta. Sendo assim, deve repetir o esquema com três volantes que foi usado.

O provável time: Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo e Chiquinho; Baraka, Leo Gomes e Lucas Cândido; Wesley, Anselmo Ramon e Felipe Gedoz.

Os zagueiros Everton Sena e Zé Ivaldo, titulares, seguem se recuperando de lesão. O atacante Eron, do sub-23, foi incorporado ao grupo no lugar de Neto Baiano, que acertou sua rescisão.