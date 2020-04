Confinados do BBB 20 terão festa com tema árabe nesta quarta-feira (8)

Em época de quarentena, os confinados do Big Brother Brasil (BBB 20) - e os confinados de todo o país - poderão curtir juntos as últimas festas da temporada do BBB 20. A festa desta quarta-feira (8), para os oito participantes que restam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão - Babu, Flay, Giselly, Ivy, Manu, Mari, Rafa, Flay e Thelma - será inspirada nos antigos contos de Mil e Uma Noites.

A celebração vai trazer em sua decoração tapetes com estampas típicas e uma arquitetura cenográfica que vai fazer os brothers se sentirem numa verdadeira noite árabe. Conjuntos de objetos próprios da região vão fazer parte da mesa do jantar dos participantes, que será composto de pratos característicos da culinária local.

Resumo do dia

Depois de darem adeus à Marcela nesta terça-feira (7), nesta quarta (9), os participantes se despediram de uma peça importante do jogo: o Quarto Vila. Com apenas oito confinados, eles precisaram dar adeus ao cômodo. Babu, que ficou no quarto desde o começo do reality, lamentou a sua perda.

Apesar disso, a manhã foi bem calma na casa do BBB 20. As sisters aproveitaram para descansar e curtir um dia mais leve antes da festa.

Mais cedo, durante o Raio-X diário, os brothers contarem para o público como estavam se sentindo após a Eliminação de Marcela. Enquanto Babu e Flayslane vibraram pela oportunidade de continuar no jogo, Gizelly, Ivy e Thelma lamentaram a partida da amiga.

"Muito obrigado! Gratidão, dá vontade de ficar falando gratidão, gratidão, gratidão", disse Babu

"Eu imagino o quanto vocês estão se dedicando para me deixar aqui”, falou Flayslane

Em conversa com Gizelly, Ivy desabafou:

"Esperando minha hora de ir para o Paredão".

Após conversar com Gizelly, Ivy aproveitou para bater um papinho com Mari. Na ocasião, a sister comparou a sua relação com Babu e Thelma.

"Converso mais com ela, tenho mais liberdade", disse Ivy

Paralelo a isso, teve uma 'super conversa' entre Babu e uma almofada. No papo, ele confidenciou em quem votaria caso fosse Líder: "Se eu for o Líder ou contragolpe, na Ivy".

No Queridômetro desta quarta-feira, o reality registrou troca de gentilezas entre Flayslane, Rafa e Thelma. Flayslane ganhou uma bomba de Thelma e uma carinha de enjoo da Rafa e retribuiu igualmente o carinho. A cantora também deu um coração partido para Manu que, por sua vez, também recebeu um coração partido de Mari.

Fora da Casa

E o que será que anda rolando fora da casa mais vigiada do Brasil? Logo após deixar o BBB, Marcela recebeu a missão de avaliar seus ex-adversários. Neste Queridômetro, a médica deixou as suas impressões, confira algumas:

Lucas: "Foi a pessoa que eu tive mais dificuldade dentro da casa de me conectar, mais até do que o Hadson, não gostava da postura dele, do jeito que ele se posicionou dentro do jogo".

Pyong: "Até agora eu preciso perguntar pra minha família se eu posso gostar do Pyong ou não".

Victor Hugo: "Só de pensar nele começar a palestrar, já penso em dormir".

Marcela também teve um bate-papo sincero com a apresentadora Ana Clara e contou se pretende ou não levar adiante seu relacionamento com Daniel. Ouça.

O BBB 20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar logo após Fina Estampa.