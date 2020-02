'Confio nos nossos peritos', afirma governador sobre necropsia de miliciano

O governador Rui Costa (PT) voltou a comentar o caso envolvendo a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, no município de Esplanada, na Bahia, no último dia 9 de fevereiro. Sobre a nova necropsia realizada a pedido da família no Instituto Médico Legal do Rio (IML), na última quinta-feira (20), Rui disse ao CORREIO que confia totalmente no trabalho realizado pelos peritos baianos.

“O resultado é igual ao nosso. Eu confio no trabalho dos nossos peritos, são concursados de muitos anos e não desse, do governo passado ou do futuro. São profissionais do estado, representam a sociedade. Eu tenho certeza que o trabalho desses profissionais será confirmado por qualquer outro profissional que analisar a situação”, afirmou.

Segundo o perito particular, Talvane de Moraes, a observação inicial mostra que não há sinais externos de tortura no corpo de Adriano, morto há 14 dias. Ele estava foragido havia um ano e foi baleado por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) baiano durante um cerco. O resultado conclusivo, porém, depende de exames laboratoriais. Contratado pela família, Moraes levou cerca de quatro horas e meia para fazer a análise que não tem prazo previsto para ser divulgada.

Peritos da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Rio de Janeiro também realizaram a nova necropsia, pedida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). O presidente Jair Bolsonaro foi mais um a pedir a realização de uma perícia independente da morte do miliciano. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, chegou a divulgar um vídeo de uma suposta perícia, que teve, inclusive, sua veracidade questionada por Rui Costa.

“Quem vai acompanhar isso são os órgãos especializados. Porém, o governador tem que estar muito atento para defender sempre a Bahia e os baianos de qualquer acusação injusta que seja feita”, completou.

Mudança na abordagem

Ainda sobre a atuação da polícia baiana, o governador comentou a mudança de comportamento da PM nas abordagens durante o Carnaval. A orientação é que ao invés da circulação nas vias, a polícia seja mais observadora e só parta para a intervenção quando julgar necessário.

“De cima do trio de Bell, eu vi muitos homens que ao invés de curtir, namorar, beijar, preferem dar murro e fazer aquela dança com muita energia dando soco um no outro. Nessa situação, a polícia deve decidir se vai intervir ou não. Não é o meu padrão de brincadeira, mas o que está se buscando é um ajuste fino para cada situação”.

Entre a abordagem na pipoca do pagodeiro Igor Kannário e a da pipoca do cantor Saulo, por exemplo, a decisão final é do comandante de cada pelotão. “Em outras situações não. Tem que intervir. Mas a orientação, evidentemente, que é estar atento e agir toda vez que marginais, malandros queiram agredir, roubar, violentar o cidadão. Esse é o esforço que estamos fazendo”, pontuou.

Dados do balanço parcial dos três primeiros dias de Carnaval divulgado hoje (23), em coletiva de imprensa pelo Governo do Estado mostram que as lesões corporais reduziram 7,7%. Foram 48 registros feitos este ano contra 52 em 2019. Até ontem (22), não foram registrados casos de homicídios ou tentativas de homicídio nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). Já os furtos tiveram queda de 20,1%, com 172 ocorrências este ano, enquanto, em 2019, aconteceram 219 registros.

“A polícia continua como sempre fazendo o seu trabalho. Esse ano, nós temos o uso adicional de tecnologia. Eu recebo mensagem dos dois lados: de um lado, dizendo que a polícia tem que ser mais enérgica, e de outro lado, mensagens de que a polícia seja ser menos enérgica. Evidente que as opiniões se dividem. E o tempo todo, a busca do comando da PM e de cada agrupamento é manter o padrão homogêneo da atuação”, finalizou.