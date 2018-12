Confira 12 panetones e chocotones deliciosos a partir de R$ 15

Já chegou o mês de dezembro e, com ele, vários deliciosos panetones e chocotones! Se você é dessas pessoas que está louca para comer várias dessas maravilhas, se prepare: fizemos uma seleção com 12 versões - e todas você pode encomendar pela internet. Confira e aproveite!

(Fotos: Divulgação)

1. Chocottone Snickers 500g - Bauducco

O chocotone tem a tradicional massa da marca, combinada com recheio de caramelo e gotas de chocolate, ao estilo do Snickers. Para finalizar, cobertura chocolate ao leite com amendoim. No site da Bauducco, custa R$ 20,99.

2. Chocottone Ovomaltine 500g - Bauducco

Também traz a tracicional massa da Bauducco, combinada com recheio de Ovomaltine. Sai por R$ 20,99.

3. Chocottone Gotas e Laranja 500g - Bauducco

Com o nome de 'Choccottone Especial', tem, em sua receita, gotas de chocolate, laranja cristalizada e amêndoas. O preço por unidade é de R$ 24,39.

(Fotos: Divulgação)

4. Panettone Alpino Sobremesa Especial 550g - Nestlé

Diferente dos outros panetones comuns, a linha da Nestlé foi feita para ser comida quentinha - basta botar 20 segundos no micro-ondas. O sabor é do chocolate Alpino e, quando é derretido, promete lembrar um petit gateau. No site Super Adega, tem valor de R$ 30.

5. Mini Panettone Doce de Leite 250g - Nestlé

É indicado para consumo individual. Traz recheio de doce de leite. Custa R$ 14,99 no site Nescafé Dolce Gusto.

6. Panettone Recheio Cremoso Prestígio 400g - Nestlé

Promete ainda mais cremosidade que os outros panetones da marca e tem recheio sabor coco. O preço é de R$ 22,90 no site do Extra.

(Fotos: Divulgação)

7. Panetone Língua de Gato Exagero 1,5kg - Kopenhagen

Delícia tem como inspirações dois clássicos: o sucesso da marca Língua de Gato e a sobremesa Petit Gateau.O recheio é de chocolate ao leite e a cobertura, do doce que dá nome ao panetone. O valor é de R$ 119,90.

8. Panettone Red Velvet 1kg - Ofner

Inspirado no bolo red velvet, receita traz massa de fermentação natural recheada com cream cheese. Preço: R$ 93,90 no site próprio.

9. Panettone Trufado Belga 750g - Cacau Show

Promete massa molhadinha, gotas de chocolate ao leite, recheio de trufa tradicional e cobertura de chocolate belga. Custa R$ 69,90.

(Fotos: Divulgação)

10. Panettone Celebration Lata Musical 2kg - Kopenhagen

Criado para celebrar os 90 anos da empresa, vem com massa mais leve e macia e mais gotas de chocolate ao leite, e é coberto com chocolate ao leite Kopenhagen. Vem dentro de uma lata e sai por R$ 199,90.

11. Panettone Gotas 500g - Cacau Show

Segundo a marca, é ideal para quem gosta de panetone, mas não abre mão de chocolate. Tem valor de R$ 28,90.

12. Panettone Camafeu 1kg - Ofner

Tem nozes canadenses e é recheado com creme de nozes, coberto com chocolate branco e decorado com uma noz. O preço é de R$ 125,90.