Confira 5 opções de cursos gratuitos para começar 2022 sabendo tudo de Marketing Digital

Tanto para empresas quanto para quem quer utilizar perfis nas redes sociais de modo mais profissional, saber além do básico de Marketing Digital pode ser uma mão na roda para impulsionar diferentes ações no ambiente digital. No mercado de trabalho, as empresas – independentemente do seu tamanho – têm procurado por profissionais que entendem do assunto para ajudar a atrair mais clientes, criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais e gerar mais lucro.

Quem deseja seguir carreira em Marketing Digital de forma consistente deve investir em cursos de capacitação profissional. Há diferentes instituições de ensino que oferecem graduação e especializações na área. Caso o custo seja um empecilho, há plataformas como o Educa Mais Brasil, que disponibiliza bolsas de estudo de até 70% de desconto, fazendo com que as mensalidades caibam no bolso.

Para começar, no entanto, cursos livres que podem ser feitos em curta duração são ideais. Eles podem introduzir os interessados nos diferentes tópicos do marketing – como SEO, E-mail Marketing, Facebook Ads, Google Ads –, mostrando pontos de identificação com o perfil de cada um. Na internet, esses cursos introdutórios podem ser facilmente encontrados. Abaixo, confira os mais conhecidos.





Marketing Digital (Coursera)

O curso gratuito de Marketing Digital da plataforma Coursera é ofertado pela Universidade de São Paulo (USP). A formação é destinada para iniciantes na área e apresenta os principais canais e estratégias, como Marketing para buscadores, análise de dados, SEO, Facebook Ads, Growth Hacks e outros conceitos.

Marketing Digital para Iniciantes (Udemy)

Destinado para iniciantes, este curso gratuito de Marketing Digital é oferecido pela agência Mirago Marketing Digital e está disponível na Udemy. A formação tem quase 7h de vídeos sob demanda, que apresentam as mudanças de comportamento do consumidor nos últimos anos, o conceito de jornada de compra, tráfego pago, SEO, métricas e outros temas importantes.

Marketing Digital: Planejar para vender pela Internet (Sebrae)

O curso gratuito de Marketing Digital do Sebrae é direcionado para microempreendedores individuais. Com duração de duas horas, o conteúdo da formação é ofertado gratuitamente pelo WhatsApp e ensina a importância das ações de Marketing Digital para os negócios, como planejar os pilares do marketing e os principais canais de comunicação e vendas pela internet.





Certificação de Inbound Marketing (HubSpot)

Durante o curso gratuito de Certificação em Inbound Marketing da HubSpot, o aluno aprende algumas técnicas importantes, como criação de conteúdo, mídias sociais, conversão e nutrição de leads. São cerca de cinco horas de aulas on-line, com uma avaliação ao final para obter o certificado. Dessa forma, você já pode fortalecer o seu currículo e expandir sua carreira no Marketing Digital.

Marketing de Conteúdo (Rock University)

O curso de Marketing de Conteúdo da Rock University oferece certificado de conclusão gratuito. São quase 3h30 de conteúdo, divididas em 11 módulos e 30 lições, com aulas que ensinam a definir o público-alvo e a persona, escolher os melhores canais, otimizar a produção de conteúdo e outras boas práticas dessa estratégia de Marketing.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil