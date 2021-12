Confira 5 séries que bombaram em 2021

Com o fechamento dos cinemas por conta da pandemia, os streamings foram, durante meses, a principal fonte de produções audiovisuais pelo mundo. Os números de assinaturas de serviços como a Netflix, o HBO Max, o Prime Video e a Disney+ cresceram exponencialmente no último ano e, com elas, o número de produções. E como 2021 foi o ano das séries, elencamos alguns dos programas que quebraram recordes de audiência e ficaram nos tops mais assistidos dos principais streamings ao longo do ano. Confira o vídeo.

E fique ligado nas redes sociais do Correio para mais retrospectivas.

*sob supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier