Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quarta-feira (17)

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

10h – Salvador |Caminhada no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador - Concentração: entrada da Alameda Almirante Marques de Leão

Tarde

Reuniões internas da campanha.

Noite

18h – Salvador | Inauguração do comitê da campanha, na Avenida Bonocô N° 1625, sentido centro - próximo ao Centro Municipal de Educação Luis Eduardo Magalhães





Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

8h – Salvador | Reunião com a coordenação da campanha.

Tarde

13h50 – Salvador | Entrevista para a TV Record.

15h00 – Itabuna | Caminhada pelas ruas do Centro, com concentração na Praça José de Almeida Alcântara, local conhecido como Jardim do Ó.

Noite

18h00 – Itajuípe | Comício no município





João Roma (PL)

Manhã

Salvador | Entrevista à rádio Brado (o horário não foi informado)

Manhã e Tarde

Conceição da Feira | Gravação de programa eleitoral (zona rural)





Kleber Lucas (PSOL)

Manhã

Reunião com a coordenação de campanha

Tarde

12h - Entrevista à Rádio Jacobina FM

14h - Grava podcast com o vereador de Feira de Santana Jhonatas Monteiro (PSOL)

Noite

Reunião com o partido