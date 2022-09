Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quarta-feira (7)

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

8h - Reunião com representantes da Igreja Mundial

10h30 - Carreata em Itanagra

Tarde

13h - Reuniões internas com a equipe de campanha

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

9h – Salvador | Gravação para o programa eleitoral

Noite

19h - Salvador | Jerocast - com a presença do senador Jaques Wagner

João Roma (PL)

Manhã

09h – Celebração dos 200 anos de Independência do Brasil no Farol da Barra, em salvador

11h30 – Celebração dos 200 anos de Independência do Brasil, em Feira de Santana



Tarde

16h – Celebração dos 200 anos de Independência do Brasil, em Jequié



Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

9h - Participa do Grito dos Excluídos, no Campo Grande

10h - Live com Policiais Antifascismo

Tarde

Reunião com a coordenação de campanha

Noite

Reunião com lideranças sindicais