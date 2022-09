Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste fim de semana (10 e 11)

ACM Neto (União Brasil)

Sábado

Manhã

10h - Carreata em Jacobina

12h45 - Carreata em Mirangaba

Tarde

14h25 - Carreata em Pindobaçu

17h - Concentração em Campo Formoso

Domingo

Manhã

11h00 - Carreata em Aurelino Leal e Ubaitaba

13h20 - Carreata em Maraú

Tarde

14h50 - Carreata em Camamu

17h - Evento em Valença





Jerônimo Rodrigues (PT)

Sábado

Manhã

9h – Salvador | Carreata em Cajazeiras

Tarde

14h – Cachoeira | Carreata

16h – Saubara | Carreata

Noite

18h – Santo Amaro | Carreata e comício

Domingo

Manhã

9h – Baianópolis | Carreata no município.

10h – Cristópolis | Carreata no município.

11h30 – Wanderley | Carreata no município.

Tarde

15h30 – Muquém do São Francisco (Distrito Javi) | Carreata no município.

Noite

18h – Ibotirama | Carreata no município e comício.



João Roma (PL)

Sábado



Manhã

10h - Atividades políticas em Ipirá



Tarde

14h – Atividades políticas em Ipirá



Domingo



Manhã

09h – Cavalgada em Amargosa

Tarde

14h – Reunião com lideranças políticas em Amargosa





Kleber Rosa (PSOL)

Sábado

Manhã

Distribuição de materiais de campanha em Itapuã, Lauro de Freitas e Itinga

Tarde

Encontro com a comunidade cultural do Tororó

Noite

Reunião com sindicalistas

Domingo

Manhã

Arrastão no bairro de Nordeste de Amaralina

Tarde

Reunião com lideranças comunitárias

Noite

Reunião com a coordenação de campanha