Confira a lista completa de regras exigidas para o evento-teste em Salvador

A prefeitura de Salvador publicou os protocolos que serão exigidos para a realização do evento-teste em Salvador. A lista consta na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial do Município (DOM).

O evento será em forma de show e acontecerá nesta sexta-feira (27), às 18h, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio. Ao todo, serão 500 convidados, que passarão por monitoramento durante e após a realização do teste.

A lista de regras é a seguinte:

-Pelos menos 70% dos acessos devem ter dispensadores de álcool em gel;

-A capacidade máxima de público nos espaços deve permitir o distanciamento social de ao menos 1,5 metro entre as pessoas;

-Catracas para registrar acesso do público serão proibidas;

-A conferência dos ingressos não poderá ter contato entre o convidado e o trabalhador, que poderá utilizar apenas leitores óticos;

-Os ingressos deverão ser comercializados previamente pela internet;

-O acesso ao camarim e às áreas de produção só deverão aceitar a presença de artistas e equipes técnicas;

-O uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas, exceto para os artistas durante os shows;

-Os artistas deverão ficar a uma distância mínima de cinco metros do público;

-Os microfones não poderão ser compartilhados entre os artistas;

-As ações de marketing no evento não poderão promover aglomerações;

-Os bares e restaurantes deverão vender apenas alimentos e bebidas industrializados, com embalagem própria;

-Somente durante o consumo de alimentos, as máscaras poderão ser retiradas, respeitando o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

O show contará com apresentações de Gerônimo, Márcia Castro, Telefunksoul e Afoxé Daraju de Olé. Os 500 convidados ficarão divididos em quatro grupos.