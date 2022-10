Confira a lista de famosos que encerraram o contrato com a Globo em 2022

Os altos salários que diversos atores, jornalistas e apresentadores tinham na Globo, foram mudando ao longo dos últimos três anos. Famosos que recebiam até três dígitos de salários, tiveram os valores reduzidos e os contratos transformados por vínculo por obra.

Com a saída de Galvão Bueno após a Copa do Mundo, o número de funcionários que vão entrar na lista de contrato por obra vai aumentar. Atualmente, cerca de dez famosos já deram adeus ao contrato estendido da Globo. Confira abaixo a lista de alguns desses ex-trabalhadores.

André Marques

(Foto: Reprodução / Globo)

O ator e apresentador passou 27 anos na Globo e, no início de julho, saiu da empresa após receber diversas críticas ao apresentar o No Limite, em 2021. Com os comentários negativos, o famoso também deixou o The Voice e deu adeus à emissora.

Walter Casagrande

(Foto: Reprodução / Globo)

Com um currículo extenso, com mais de 25 anos na grande bola prateada, o ex-jogador resolveu deixar a Globo porque, segundo ele, ambas as partes estavam insatisfeitas com o trabalho. Em conversa com o Domingo Espetacular, da Record, o ex-atleta deu mais detalhes.

"Foi um alívio para os dois lados porque eu tenho certeza que eles não estavam mais gostando do meu modo, do meu perfil, assim como eu não estava gostando das mudanças que aconteceram lá. Estávamos empurrando com a barriga, e ninguém satisfeito, ninguém feliz".

Ana Furtado

(Foto: Reprodução / Instagram)

A esposa do grande diretor da Globo, Ana Furtado, deixou a emissora, chocando todo mundo que acreditava que ela ficaria para sempre, já que é casada com Boninho. A famosa, que participou de novelas, séries e programas, revelou que estava saindo para descansar, porém, não descartou um retorno. "Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora", disse.

Isis Valverde

(Foto: Reprodução / Instagram)

Ela entrou muito jovem na emissora, mas, aos 35 anos, Isis Valverde decidiu mudar sua carreira e também encerrou o contrato com a Globo após 17 anos. Desde julho, a artista está a disposição por contrato por obra.

Papinha - diretor de novelas

(Foto: Reprodução / TV Globo)

O conhecido diretor de novelas, Rogério Gomes, o Papinha, saiu da emissora em março, quando encerrou a primeira fase de Pantanal. Ao todo, ele ficou 42 anos na empresa e revelou que iria tirar um período sabático. "Entrei carregando fita e saio com o nosso Emmy [pela novela Império, de 2014]! É um ciclo que se fecha para que novos caminhos se abram. Só tenho amor e gratidão!", comentou.

Alice Wegmann

(Foto: Reprodução / Globo)

Outra famosa que entrou ainda adolescdente foi Alice Wegmann. A atriz, que atualmente tem 26 anos, está cotada para a série Segundas Intenções, da HBO Max, e saiu da Globo deixando no ar um possível retorno. "Cabem muitas vidas em 11 anos de TV Globo. Esse não é um post de despedida, é um post pra dizer que transformamos nossa relação", escreveu.

Galvão Bueno

(Foto: Reprodução / Globo)

Após 41 anos à frente do esporte global, Galvão Bueno vai sair da empresa após a Copa do Mundo. O jornalista, que pretende se aprofundar com o mundo da internet, vai deixar a Globo no dia 18 de dezembro.

Juliana Paes

(Foto: Reprodução / Instagram)

21 anos se passaram e o contrato fixo com a Globo foi encerrado em 2022. No entanto, para Juliana Paes, esse não é um adeus propriamente dito, e sim, um recomeço para compreender novos projetos.

"Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra".