Confira a lista de lives de Carnaval para curtir de casa

Não é pela ausência de festa na rua este ano que o Carnaval do folião vai ficar sem graça - ou sem música. Preparamos uma relação das lives para curtir, de casa, música de todos os gêneros, deste sábado (13) a terça. Confira:

Lives para curtir o Carnaval de casa:

Sábado (13)



-- Cordão da Bola Preta

11h30 | YouTube (@cordaodabolapretaoficial)

-- Papa Léguas

15h | Canal oficial da Papa Léguas, no Youtube

-- Chiclete com Banana – Live do Voa Voa

16h | YouTube

-- Bloco da Preta

16h | YouTube (canal de Preta Gil)

-- Bankoma

17h | YouTube

-- Ivete Sangalo e Claudia Leitte – Live O Trio

17h30 | YouTube de Ivete e Claudia e Multishow

-- Multibloco

18h | YouTube

-- Sarajane e Mirela Bastos – Live Vamos Abrir a Roda

19h | YouTube

-- Bailinho de Quinta – Live de Carnaval Sesc Sonoridades

19h | YouTube SecBahiaOficial

-- Zeca Pagodinho com a dupla Zé Neto & Cristiano

20h30 | YouTube

-- Harmonia, Léo Santana e Parangolé – Live Encontro

21h | YouTube

-- Maria Betânia

22h | Transmissão aberta pelo GloboPlay

-- Galo da Madrugada

23h | Redes sociais do Homem da Meia Noite (@homemdameianoiteoficial)





Domingo (14)



-- Os Barões da Pisadinha e Matheus & Kauan – Live Camarote em Casa

14h | YouTube

-- Mangueira e o Viradão do Carnaval Verde e Rosa

15h | YouTube

-- Bell Marques – Live Camaleão

16h | YouTube

-- Bloco da Preta ( Preta Gil)

16h| Youtube

-- Alinne Rosa

17h - YouTube





Segunda-feira (15)



-- Psirico – Muquilive (As Muquiranas)

17h | YouTube





Terça-feira (16)



-- Os Carnavais de Moraes

Projeto Correio Folia em Casa homenageia Moraes Moreira com artistas como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes e Márcio Victor.

14h | nas redes sociais do CORREIO (O programa será transmitido com apoio do E_Stúdio e ITS Brasil)

-- Olodum Uma História dos Carnavais

19h | Canal do Olodum no YouTube

Participações: Margareth Menezes e Ilê Ayê

-- Luísa Sonza - CarnaTinder

20h30 - YouTube