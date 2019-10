Confira a lista dos conselheiros tutelares eleitos em Salvador

A eleição dos conselheiros tutelares de Salvador foi apertada em algumas zonas. No total, 32 mil pessoas foram às urnas no domingo (6) para eleger os candidatos, cinco para cada um dos 18 Conselhos Tutelares de Salvador. As 380 urnas eletrônicas foram distribuídas em 74 pontos da cidade e registraram mais de 162 mil votos.

Segundo o presidente da comissão organizadora, Renildo Barbosa, a participação popular cresceu. Na comparação com a última eleição, o público votante foi 50% maior. A lista provisória com os nomes dos candidatos eleitos será publicada no Diário Oficial do Município até essa quinta-feira (10).

Depois disso, candidatos e instituições terão até 48h para se manifestar sobre impugnação.

“A gente tem até o dia 1º de novembro para fazer a divulgação do resultado com os nomes daqueles que estarão habilitados para fazer a capacitação obrigatória. Caso não haja impugnação, os candidatos serão aqueles que terão os nomes publicados no Diário Oficial esta semana”, afirmou Barbosa.

Para a apuração dos votos, foi montada estrutura especial composta por aproximadamente 50 observadores e transmissão on-line, através de sistema criado pela Cogel, o que permitiu que a comunidade em geral acompanhasse a contagem dos votos e conhecesse os candidatos mais bem votados em toda cidade. Integrantes de órgãos como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ministério Público da Bahia e Defensoria Pública participaram da fiscalização do processo eleitoral.

Confira abaixo a lista dos eleitos:

Conselho Tutelar: CT1

Ana Suely Soares Santos dos Anjos

Evanice Rodrigues de Souza da Hora

Maria Aparecida Silva Lima

Tamara Pereira dos Santos

Rodrigo da Silva Ribeiro





Conselho Tutelar: CT2

Alfredo Souza Dórea

Graziela dos Santos Cerqueira

Elisângela Silva Souza Ramos

Samile Santos da Cruz Souza

Daniela dos Santos Lírios





Conselho Tutelar: CT3

Valcimeire Santos Silva

Soraia do Nascimento Veiga

Jaqueline Lima Santos

Cintia Gislane Viane dos Santos Batista

Rogério Tomás Rodrigues Conceição





Conselho Tutelar: CT4

Leanderson Felipe dos Santos Santana

Tatiana Oliveira de Araújo

Adilma Pereira da Silva

Mateus Ferreira dos Santos

Angela Gomes da Paz Szcymcszyn





Conselho Tutelar: CT5

Iris Santos Venâncio

Liziane Cordeiro Reis Silva

Willian dos Santos Teles

Antonisa Vieira Vale

Maria Francelina da Silva Santos





Conselho Tutelar: CT6

Georgia Santos da Cruz

Jucineide Lima Santos de Jesus

Edmária Santana Nunes

Kelly Daiane Santiago de Santana

Ednaide Pessoa Damasceno





Conselho Tutelar: CT7

Michele Gomes Santos da Silva

Jucimara Pereira dos Santos Freitas

Natalie Bernardo dos Santos

Joselina Soares Ribeiro de Oliveira

Lais Lana dos Santos Nascimento Ribeiro





Conselho Tutelar: CT8

Crislane Conceição de Souza

Vânia Carvalho da Silva Filzembourg

Laís Araújo Leite

Liliana Pereira de Oliveira Alcantara

Sônia Maria Soares Ribeiro





Conselho Tutelar: CT9

Aracele Araújo Silva Barbosa

Marcia dos Santos Silva

Vera Lúcia Andrade Carvalho

Marcos Vinicius Garrido da Silva

Grace Ferreira Santos Silva





Conselho Tutelar: CT10

Evaldo Batista de Almeida Filho

Genivalda Lopes Nunes

Adriana Marinho Santos

João Carlos de Araújo Filho

Luizete Moreira Barreto





Conselho Tutelar: CT11

Gilmária das Graças Santos Santana

Andrea Helma Santos Borges

Edineuza da Anunciação Santos

Maria Eugenia Damasceno Pinto

Caroline Souza Costa





Conselho Tutelar: CT12

Renildes Pereira dos Santos Bispo

Cidinalva da Silva Santos

Erica Ferreira de Santana Santos

Maiane Enes Bispo de Souza

Noemi dos Santos Souza





Conselho Tutelar: CT13

Alex Fábio Teles Brito

Regiane Santos de Jesus

Jailton Santana de Jesus

Joilson Souza de Almeida

Ailton Souza Rodrigues





Conselho Tutelar: CT14

Vagner Carneiro Silva

Viviane Silva Peixoto

Mariana de Matos Bispo Nascimento

Valderlânia Silva de Almeida

Michele Santos da Silva





Conselho Tutelar: CT15

Roselita Santos Oliveira Marinho

Rosana Bacelar da Silva

Mianga Madillê da Silva Gavião





Conselho Tutelar: CT16

Carlo Victor Costa da Cruz

Tainá Cardoso dos Santos de Jesus

Ana Caroline dos Reis Barbosa

Gabriele de Araújo Lima

Carla Santos Gonçalves





Conselho Tutelar: CT17

Maria Antonia Bento Carvalho

Alexandre Santos de Almeida

Cláudia Barros Lima

Carlos Augusto Santana

Valmir Ferreira da Silva





Conselho Tutelar: CT18

Carla Vitória Costa da Cruz

Fernanda Zilda de Sá Angelo

Regivalda Reis Barbosa Costa

Patrícia de Jesus dos Santos

Rosemeire Duarte Santos