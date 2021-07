Confira a lista dos filmes premiados no Festival de Cannes

O Festival de Cannes 2021 divulgou a lista dos premiados deste ano, nesse sábado (17). Titane, filme da diretora francesa Julia Ducournau, foi o vencedor da Palma de Ouro. Ducournau tem 37 anos e dirigiu o filme considerado o mais transgressor e violento entre os 24 que competiram pela Palma de Ouro.

Titane é protagonizado por Agathe Rousselle e conta a história de uma mulher que se transforma numa assassina compulsiva.

Veja a lista completa dos premiados:

Palma de Ouro

Titane - Julia Ducournau

Grande Prêmio

Hytti Nº 6 - Juho Kuosmanen

Ghahreman - Asghar Farhadi

Ator

Caleb Landry Jones - Nitram

Atriz

Renate Reinsve - Verdens Verste Menneske

Prêmio do Júri

Memoria - Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)

Ha'Berech (Ahed's Knee) - Nadav Lapid (Israel)

Diretor

Leos Carax - Annette

Roteiro

Hamaguchi Ryusuke e Takamasa Oe - Drive My Car

Outros prêmios do Festival de Cannes em 2021

Camera d'Or

Murina - Antoneta Alamat Kusijanovic

Palma de Ouro de curta-metragens

Tian Xia Wu Ya (All The Crows In The World) - Tang Yi

Menção Especial entre curta-metragens

Céu de Agosto - Jasmin Tenucci

Palma de Ouro honorária

Marco Bellocchio