Confira a programação para o dia de Nossa Senhora Aparecida

Faltam três dias para o dia 12 de outubro, data dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, mas os devotos já iniciaram as celebrações.

Por todo o Brasil, as novenas acontecem até esta sexta (11). Em Salvador, um dos mais famosos é o do Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, que começou no dia 3 e acontece sempre às 19h30. Este ano, a festa terá como tema central “Com Maria: escolhidos e enviados em missão”. No local, fiéis levam doações de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza.

Já no dia da programação festiva, sábado (12), haverá alvorada às 5h; recitação do Ofício da Imaculada Conceição, às 5h30; e missas, que serão realizadas às 6h30, 9h30, 12h e 15h. A tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida terá início às 16h30, saindo do Santuário e percorrendo toda a Praça do Imbuí. O ápice da festa será às 18h, quando o bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, presidirá a Missa Solene.

Acontecem também festejos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, cujo tema dos festejos é “25 anos com Maria lançando as sementes do Reino”, também está sendo realizado o novenário, que começou no dia 3 de outubro e segue até esta sexta (11), sempre com início às 19h, na Matriz. A paróquia também pede que os fiéis levem doações de alimentos não perecíveis.

No dia festivo, 12 de outubro, haverá alvorada às 6h; recitação do Ofício de Nossa Senhora às 6h30; missas às 7h e às 10h; batizados às 8h30; e procissão às 17h, saindo do Terraplac e seguindo em direção à Matriz, onde haverá a Missa Solene, às 18h, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Hélio Pereira dos Santos.

SERVIÇO: Paróquia e Santuário da Arquidiocese de Salvador dedicados à Nossa Senhora Aparecida

O QUÊ: Festa de Nossa Senhora Aparecida

POR QUÊ: Padroeira do Brasil

QUANDO: 12 de outubro

ARQUIDIOCESE DE SALVADOR