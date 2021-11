Confira as tendências de maquiagem do Afro Fashion Day para o Verão

O Afro Fashion Day 2021 falou do Black Power desde sua origem até as gerações contemporâneas. Isso é um fato. Um outro fato é que a Era Disco foi uma grande referência na hora de pensar a maquiagem que norteou o evento nesta 7ª edição. É o que garante a equipe de maquiagem do projeto e o próprio curador do Afro - Fagner Bispo. Ou seja: o briefing deu liberdade para maquiadoras e maquiadores abusarem das cores, pensarem em técnicas e o único pedido era para que, mesmo com essas cores presentes, a pele negra pudesse brilhar. E assim foi feito.

A equipe foi composta por Dino Neto, Romário Aragão, Nathalya Yan, Jober Moura, Gabriel Andrade, Mailí Santos, Mário Moraes e Alex Oliveiras. Dino foi quem liderou o bonde e diz que essa edição foi especial porque o tema deu uma série de margem para experimentações e criação de técnicas.

"O lápis rosa esfumado com batom rosa num olho só, foi algo que criamos para o Afro. Outra coisa que fizemos foi um olho azul, que era muito utilizado por negras na era disco, até porque as boates eram escuras, então a cor dá essa presença. Passamos o lápis na pálpebra e depois viemos com a sombra da Boti [Grupo Boticário] selando o olho. Depois, muito, muito rímel", explicou Dino.

As cores laranja, rosa e azul chamaram atenção na passarela. Principalmente o rosa, com a técnica que misturou o lápis e batom, criada por Romário Andrade. Essas mesmas cores também estavam presentes nas unhas. Todo o mundo brilhou. Unhas grandes, com mais de uma cor chamaram atenção e viraram queridinhas de modelos.

Participando do AFD pela 3ª vez, a maquiadora Nathalya Stryker destacou que apostou muito no brilho, para iluminar as peles pretas e dar destaque às várias tonalidades que desfilaram. "O desfile em si é uma iniciativa perfeita, maravilhosa, de inclusão, visibilidade em geral. O trabalho de maquiagem é como passarela. Tivemos um grupo, com script, para mudanças, tudo perfeito. Minha proposta foi trazer o brilho, que remete aos anos 1970, 1980, muito delineado, boca vermelha, algo bem disco", explicou.

O melhor é que tudo isso dá para ser usado no dia a dia e nem precisa de uma técnica avançada de maquiagem. Dá pra fazer em casa, pra sair arrasando nas festinhas por aí. Dino Neto afirma que, além do lápis de olho, batom e iluminadores, uma dica bafônica é usar bastante gloss e, no centro da boca, passar uma cor um pouco mais clara para dar um volumão nos lábios. Veja mais dicas logo abaixo.

1) Pele maquiada natural e iluminada

No calor, uma base matte vai bem para tirar a oleosidade da pele, e manter o efeito cara limpa durante todo o dia. Para combinar com a luminosidade da época, ainda vale um iluminador

Beleza natural da pele preta foi aposta dos maquiadores do AFD 2021 (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

2) Olhos marcados por delineados supercoloridos

Os contornos dão expressividade ao olhar, e quando feitos com muitas cores são a cara do Verão. Na passarela, eles tomaram toda a pálpebra e ganharam contornos mais grossos, de modo a serem visto de longe. No dia a dia, eles podem ser um pouco mais discretos, mas não menos ousados. Você pode usar algum batom colorido com um pincel chanfrado ou até uma sombra com um pincel molhado para fazer o gatinho. Invista nas cores e se jogue!





Equipe de maquiagem do Afro usou técnica com lápis e batom azul para o desfile (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

3) Lábios nude ou levemente rosados com efeito gloss

Gloss clarinho, em tom de boca, funciona como um curinga na produção de quem não quer abrir mão do toque especial com brilho. Vale para os simples, e para os que exageram nos olhos.

(Foto: Nara Gentil/CORREIO)

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.