Confira as vagas de emprego do Simm para esta segunda-feira (21)

Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 121 vagas de emprego para esta segunda-feira (21). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Técnico de enfermagem

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: curso técnico de enfermagem e informática.

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas





Auxiliar de Manutenção em Geral

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento na área da construção civil, vivência em áreas: elétrica, hidráulica, pintura, limpeza e etc.

Salário R$1.333,20 + benefícios

2 Vagas





Operador de Casa de Máquinas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.807,37 + benefícios

1 Vaga





Comprador

Ensino superior completo em Administração,Engenharia de Produção ou Logística, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado com compras de material hospitalar.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Recepcionista de clínica (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino superior incompleto em Administração, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Mecânico de automóveis

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Ondina, Pituba e Paralela

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com produção de pães artesanais, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro: Brotas

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Atendentes de Fatiados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber manusear máquina de fatiar frios, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairros: Stella Maris, Horto Florestal e Vila Laura

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Montador de Sistema Fotovoltaicas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Lavador de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de turismo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em outro idioma, ter disponibilidade de horário e vivência em emissão de passagens aéreas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Auxiliar de Controle de Tráfego

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento pacote office

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

100 Vagas





Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e para primeiro emprego)

Ensino médio completo, sem experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência para o programa SIMM Mulher e para primeiro emprego)

Ensino médio completo, sem experiência, requisito imprescindível: conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga