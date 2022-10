Confira as vagas de trabalho do Simm para esta quinta-feira (13)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 39 vagas de emprego para esta quinta-feira (13). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS:

Analista de departamento de pessoal (vaga temporária)

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência no Sistema Domínio, conhecimentos em E-SOCIAL E DCTF-WEB, ter experiência em escritório de contabilidade e/ou empresa de segurança será um diferencial

Salário: R$2.350,16 + benefícios

1 vaga

Agente de turismo

Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à tarde/noite e conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, ter fácil acesso à região da Suburbana ou Cidade Baixa.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Agente de ação social (redutor de dados)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.575,46 + benefícios

1 vaga

Adesivador

Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável vivência na aplicação de adesivos em veículos e equipamentos eletrônicos.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Salgadeiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com produção de salgados fritos, de forno e pãozinho delícia e disponibilidade de horário tarde/noite.

Salário: R$1.235,00 + benefícios

2 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de pintura industrial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área industrial, será um diferencial curso na área.

Salário: R$3.459,27 + benefícios

5 vagas

Encarregado de caldeiraria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área industrial, será um diferencial curso na área.

Salário: R$1.993,58 + benefícios

5 vagas

Cortador de roupas

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Técnico de campo no setor fotovoltaico

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, Curso Técnico Eletrotécnico, NR 10 e NR 35.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Barman

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível conhecimento em informática.

Salário: R$1.313,09

2 vagas

Porteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível conhecimento em informática.

Salário: R$1.313,09 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência, desejável ter trabalhado na área de higienização hospitalar.

Salário: R$1.305,08 + benefícios

1 vaga

Varredor de rua (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência como: varredor de rua ou auxiliar de limpeza.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

4 vagas