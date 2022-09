Confira as vagas de trabalho em Salvador para esta segunda-feira (26)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) oferece 120 vagas de emprego para esta segunda-feira (26). Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento) O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Maqueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.456,00 + benefícios

1 Vaga

Vendedor de materiais de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter experiência com vendas de materiais de refrigeração será um diferencial

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Agente de ação social (Redutor de Dados)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.575,46 + benefícios

1 Vaga

Chefe de Fila em Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter perfil de liderança e experiência em restaurante

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Motorista de Caminhão Bongo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B

Salário R$1.600,00 + benefícios

1 Vaga

Ajudante de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível saber manusear máquina de salgados, vaga zoneada para bairros próximos a Avenida Tancredo Neves

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente de Marketing

Ensino superior em Marketing ou áreas afins, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Ajudante de deposito

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 Vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 Vagas

Técnico de suporte em informática

Ensino superior cursando Tecnologia da informação ou áreas afins, 6 meses de experiência, necessário conhecimento de banco de dados e ERP.

Salário R$2.500,00 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de lavanderia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor Externo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI, imprescindível CNH A e moto com baú

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Supervisor de vendas externo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado no ramo de telefonia, possuir CNH B e veículo próprio.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de loja Intermitente (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente.

Salário a combinar + benefícios

50 Vagas

Técnico em Informática

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B, imprescindível conhecimento em Redes e sistemas em geral.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Encarregado de açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$3.831,38 + benefícios

1 Vaga

Assistente Administrativo Operacional

Superior incompleto em Administração ou Segurança Privada (cursando a patir do 2º semestre a noite), 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A/B, Vasto Conhecimento com as áreas Administrativa e Departamento de Pessoal, com Excel, ter trabalhado na área de Segurança Patrimonial

Salário R$1.500,00 + benefícios

1 Vaga

Doceira (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Preparador de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor de veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em Informática e ter trabalhado com vendas de veículos presencial / internet.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

5 Vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Informatica Intermediária.

Salário R$1.471,12 + benefícios

1 Vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em Informática

Salário R$1.257,0 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar logístico (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter fácil acesso a região de Pirajá.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas