Confira cinco dicas para emagrecer na quarentena

Acredite: é possível emagrecer durante a quarentena. E tem gente que tem o objetivo de emagrecer e está conseguindo mesmo em isolamento social. Mas como isso é possível? Esse foi o tema da Live Saúde & Bem-Estar, que aconteceu nesta terça-feira (5) no Instagram do CORREIO (@correio24horas). O endocrinologista Rodrigo Bomeny (@rodrigobomeny) conversou com o jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.

Rodrigo Bomeny conversou com o CORREIO

"A sensação de culpa é algo psicológico e nesse momento é preciso ter um pouco de autocompaixão", destacou o médico durante a live (assista abaixo). Ele falou que o mais importante é que as pessoas que querem emagrecer fiquem atentas às quantidades. "Se a gente comeu por uma questão negativa, a gente passa a comer mais. O 'furo' vai acontecer, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E precisa lembrar que comer um brigadeiro é diferente de comer uma panela inteira", pontua.

Bomeny afirmou ainda que todos vivemos um momento muito difícil, em todos os sentidos.

"Cada pessoa vai sofrer os impactos disso de uma maneira diferente. Mas esses momentos de crise trazem ótimos aprendizados e podem ser oportunidades para fazer mudanças significativas na sua vida", aponta.

O especialista destacou ainda que emagrecer é um processo não natural e que é importante os pacientes não se sentirem culpados nesse momento. "Quando você atinge determinado peso (maior), o seu corpo vai entender que aquele é seu 'peso ideal'. Tem estudo que mostra que você passa a ter mais desejo por alimentos calóricos. A pessoa não conseguir emagrecer não é só questão de falta de vontade. Existe um preconceito com obeso, porque muita gente acha que é uma coisa de falta de foco, que isso é um problema da pessoa, mas não é só isso", explica.

Aceitação

Questionado por Gauthier sobre o processo de aceitação da pessoas gordas, Rodrigo disse que considera um movimento importante. "As pessoas não podem deixar de viver por causa do peso. Não tem porque a pessoa deixar de fazer qualquer atividade - ir á praia, casamento, etc - por causa do peso. Até porque, a partir da aceitação, você consegue mudar hábitos. Por outro lado, tem que tomar cuidado pra não ter uma 'romantização' do excesso de peso. É sabido que a obesidade é fator de risco e pode tem um desfecho pior no caso das doenças", argumenta.

Para o especialista, entretanto, quem busca pelo emagrecimento nesse momento precisa encontrar um equilíbrio e tomar cuidado com dietas restritivas; "Emagrecer não quer dizer que ela precisa atingir um corpo do padrão estético ideal. São dois extremos.

É preciso tomar cuidado e não abrir exceções com alimentos que não te tiram do controle. Porque têm alimentos que a gente não consegue se controlar. Nesse caso, a depender do seu objetivo, é melhor não comer do que comer pouco", defende.

Durante o bate-papo, que você pode assistir na íntegra abaixo, o médico falou ainda sobre o uso de medicamentos como antidepressivos para controlar a ansiedade e o apetite nesse momento de coronavírus: "Pode até usar, mas precisa ter orientação medica. O que funciona é a junção do remédio, com a dieta, tudo com indicação médica. Evitem se autometicar".

Cinco dicas do especialista para quem quer emagrecer na quarentena

Estabelecer uma rotina. Acorde, tome café, jante... Porque se não, de madrugada, vai estar com tédio e vai querer comer. Não faça dieta restrita do ponto de vista calórico." É absolutamente possível emagrecer de uma forma natural se você levar em consideração que 'comida de verdade' tem uma quantidade significativa de nutrientes. Não pode ficar com déficit de nutrientes e proteína", argumenta.

Defina horários para comer. É importante que as pessoas busquem o começo, meio e fim da refeição. Porque se não a gente passa o dia inteiro beliscando. A gente tem que definir regras. Em alguns momentos, a gente tem que falar 'não' pro chefe, pro colega de trabalho, para não sair da rotina.

Faça exercícios físicos. O que emagrece é dieta, defende o médico. Segundo ele, o exercício físico tem um impacto muito pequeno na perda de peso. Mas a atividade física é importante para saúde geral, pro bem-estar e pra manter o peso.

Distância. Se você gosta de chocolate e tem em casa, coloque em um lugar que você não fique vendo toda hora. Porque se não você vai ter um acesso rápido e vai querer comer sempre.

Gerencie o estresse e o sono. Isso é algo difícil, porque as pessoas estão se sentindo inseguras nesse momento. Mas podem fazer meditação, ioga, atividades em grupo e terapia.

Rodrigo é graduado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP onde também fez residência em Clínica Médica e residência em Endocrinologia e Metabologia. Ele também é professional Coach - Life Coaching: International Association of Coaching e Sociedade Latino Americana de Coaching; Health Coach na National Society of Health Coaches e Weight Management Specialist pela American Council on Exercise (ACE).

Atualmente ele atua como médico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - USP, Diretor Técnico - Instituto Aster Medicina e Saúde e Médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein.