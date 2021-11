Confira como estudar em Portugal usando a nota do Enem

Nos dias 21 e 28 de novembro serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Para atender às diferentes demandas, existem várias formas de se utilizar a nota do exame para ingressar no ensino superior. Uma delas é o Enem Portugal, programa de acordos interinstitucionais entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e instituições de educação superior portuguesas.

O programa foi criado em 2014, a partir do Decreto-Lei nº 36 – responsável por regulamentar o Estatuto do Estudante Internacional no país e tornar possível a utilização da nota do Enem para o ingresso em uma unidade de ensino superior em Portugal. Até o momento, mais de 50 universidades, institutos politécnicos e escolas superiores fazem parte desse acordo.

Entenda como funciona

De acordo com o Estatuto, cada instituição possui autonomia para desenvolver o seu processo de candidatura. Por isso, tendo em vista as variações nas regras em relação ao uso das notas, ao peso que cada uma delas receberá no processo seletivo, e ainda, na lista de documentos necessários e nos calendários, o assunto gera muitas dúvidas.

Pensando nisso, o Estude em Portugal – uma startup organizada há 4 anos por estudantes brasileiros que vivem no país, ajudam, por meio das redes sociais, estudantes que ainda estão no Brasil e querem estudar lá.

Com um público de 50 mil seguidores no Instagram e 30 mil inscritos no YouTube, a equipe produz conteúdo exclusivo, que é disponibilizado gratuitamente nas plataformas e oferecido em diversos formatos: por meio da realização de eventos onlines e interativos; da publicação de vídeos informativos sobre as universidades visitadas, ao todo, já foram mais de 50 escolas; além de guias e matérias escritas que são publicadas no site.

O conteúdo permite que os estudantes interessados consigam compreender o que é necessário e como é possível realizar o processo por conta própria. Aos que desejarem auxílio no planejamento ou necessitam de um processo agilizado, é possível obter acompanhamento personalizado da equipe. Ao total, a startup já fez mentoria para mais de 300 famílias, auxiliando-as no processo de estabelecer uma vida acadêmica em Portugal.