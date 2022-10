Confira como será a morte de José Leôncio em Pantanal; veja fotos

Foram meses de extremo sucesso na tela da Globo, mas Pantanal vai dizer adeus ao público brasileiro nesta sexta-feira (7). A trama, que conseguiu movimentar não só os telespectadores, como também os internautas ficcionados nas redes sociais, vai encerrar com a morte do personagem principal: José Leôncio.

O empresário vai morrer na sala de casa após ver a foto do pai, Velho do Rio (Osmar Prado), no quadro que tem no cômodo da mansão da fazenda. O roteiro vai seguir a mesma lógica da novela de 1990.

Com uma dor no peito ao olhar para o quadro do Velho do Rio, José Leôncio vai sentar no sofá de casa e comentará que vai falar para o filho levá-lo à São Paulo para terminar os exames.

Sentado, ele conversará com o Velho do Rio através do quadro e morrerá observando a imagem do pai. Assim que amanhecer, Filó (Dira Paes), vai tentar acordar o marido, mas sem sucesso. Desesperada, a esposa do peão grita pela casa e acorda todos, alertando da morte de Zé.

(Foto: Reprodução / Gshow)

(Foto: Reprodução / Gshow) (Foto: Reprodução / Gshow)