Confira funcionamento de shoppings e mercados neste fim de ano

É chegada a época das festas de fim de ano, e como já é de costume, os estabelecimentos de Salvador e Região Metropolitana sofrem alterações e reajustes em seus horários de funcionamento durante Natal e Reveillon. Tanto os principais shoppings centers da cidade quanto supermercados e outros estabelecimentos terão algumas mudanças, principalmente nos dias 25/12 e 1/12.

Confira abaixo alguns desses locais:

SALVADOR SHOPPING

Até o próximo domingo (23), funciona de 9h às 0h. Na segunda (24), de 9h às 18h. Já nas terças-feiras de feriado, (25/12 e 1/1) as lojas e espaços de lazer funcionam das 12h às 21h, a Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet terão abertura opcional e o Bompreço, demais lojas e quiosques estarão fechados. Entre os dias 26 e 29 de dezembro, funciona de 9h às 22h. No dia 30/12, das 12h às 21h e no dia 31/12, o shopping funciona das 9h às 17h. Durante esse período, o estacionamento estará com suas tarifas normais.

SALVADOR NORTE SHOPPING

Até o próximo domingo (23), funciona de 9h às 23h. Na segunda (24), as lojas funcionam de 9h às 18h, o Clivale das 6h30 às 12h, o Ministério do Trabalho 7h às 14h, enquanto o cinema abre sua última sessão às 17h. No Natal (25), Game Station, Clubinho da Criança e Cia, Labirinto Selvagem, Arena Guerra de Lazer funcionam de 12h às 21h; O cinema de 13h30 às 22h30; A Praça de Alimentação terá abertura opcional das 12h às 21h e as demais lojas, quiosques, Clivale e Ministério do Trabalho estarão fechados. Entre os dias 26 e 29 de dezembro, o shopping abre de 9h às 22h. Já no domingo (30), as lojas abrem de 12h às 21h e o cinema das 13h30 às 22h30. No dia 31, lojas abrem das 9h às 18h, o Ministério do Trabalho das 7h às 14h, o cinema terá sua última sessão às 17h. Já a Clivale estará fechada. Na terça (1), lojas, quiosques, Clivale e Ministério do Trabalho estarão fechados. Game Station, Clubinho da Criança e Cia, Labirinto Selvagem e Arena Guerra de Laser funcionarão das 12h às 21h. O cinema abre das 13h30 às 22h30, e a praça de Alimentação vão ter abertura opcional das 12h às 21h. O estacionamento estará com suas tarifas normais.

SHOPPING BARRA

Até a quinta (20), o shopping funciona de 9h às 23h, com exceção do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma que estarão abertos das 12h às 00h. Entre 21 e 23 de dezembro, lojas e praça de alimentação abrem das 9h às 00h. Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma das 12h às 00h e a Slimelândia (Oficina de Slime) das 9h às 00h. Nos dias 24 e 31, lojas, praça de alimentação e a Slimelândia abrem das 9h às 18h, enquanto o Barra Gourmet, Madero e Mamma estarão abertos das 12h às 00h. Nas terças de feriado (25/12 e 1/1), o shopping não abre. Com relação ao estacionamento, será cobrado R$5 para carros e R$2 para motos, em qualquer tempo de permanência, apenas aos domingos (23 e 30).

SHOPPING BELA VISTA

Até a sexta (21), lojas , praça de alimentação e quiosques abrem das 9h às 23h. A academia Alpha Fitness abre das 6h às 23h. No sábado e domingo, lojas, praça de alimentação e quiosques estarão abertos das 9h às 00h, enquanto a Alpha Fitness ficará aberta de 6h às 23h no sábado e 8h às 18h no domingo. No dia 24, lojas, praça de alimentação e quiosques funcionam de 9h às 18h e a Alpha Fitness das 9h às 13h. No Natal (25), lojas e quiosques estarão fechados, assim como a Alpha Fitness. A praça de alimentação terá funcionamento opcional das 12h às 21h. De quarta (26 a domingo (30), o shopping funciona normalmente. Na segunda (31), lojas e quiosques das 9h às 17h, assim como a praça de alimentação, e a Alpha Fitness – 9h às 13h. No dia primeiro, o shopping não abre. O estacionamento terá tarifas normais.

SHOPPING CAJAZEIRAS

No dia 24 (segunda), as lojas funcionam de 9h às 16ha praça de alimentação das 10h às 16h. A Rede Cinesercla funcionará com apenas as duas primeiras sessões de filmes em sua programação. NO dia 25 o shopping não abrirá. De quarta a sábado (26 a 29), lojas abertas de 9h às 20h e a praça de alimentação das 10h às 21h. Domingo (30) as lojas abrem das 13h às 21h e a praça de alimentação das 12h às 21h. Na segunda (31), lojas abrem de 9h às 16h, praça de alimentação de 10h às 16h e o cinema apenas com as duas primeiras sessões de filmes em sua programação. Na terça (1) o shopping não abre.

SHOPPING CENTER LAPA

No dia 23 de dezembro (domingo) as lojas e quiosques abrem de 9h às 18h e praça de Alimentação e cinema das 9h às 20h. Na segunda (24), o funcionamento será de 9h às 17h. No dia 25, o shopping não abrirá. No domingo (30), lojas e quiosques funcionam das 9h às 18h e a praça de Alimentação e cinema das 9h às 20h. Na segunda (31) o shopping ficará aberto das 9h às 17h. No dia 1, o shopping estará fechado. O estacionamento será com as tarifas normais. Apenas aos domingos, apresentando o cupom fiscal de R$ 10, o estacionamento é grátis.

SHOPPING DA BAHIA

Entre os dias 20 e 22 de dezembro (quinta a sábado), O shopping vai funcionar das 9h às 00h. No domingo e segunda-feira (23 e 24), o shopping ficará aberto direto, das 9h do dia 23 às 18h do dia 24. No dia 25, o shopping não abre. No dia 31, abre das 9h às 17h, e no dia 1 novamente não abrirá.NO que se refere a estacionamento, o Shopping da Bahia passou a adotar tarifa única de R$ 8 em dezembro, sem limite de horas de uso da vaga (não válida para pernoite).

SHOPPING ITAIGARA

Até o dia 22 de dezembro (sábado), o funcionamento é das 9h às 22h. Domingo (23) funciona das 9h às 21h. Na segundas (24 e 31), funciona das 9h às 16h. Nos dias 25, 30 e 1, o shopping não abrirá. O estacionamento será de R$ 3,00 por 3h de segunda a sábado e gratuito aos domingos.

SHOPPING PASEO

No domingo (23), lojas e serviços terão funcionamento opcional das 9h às 19h. A praça de alimentação também terá funcionamento opcional, a partir das 12h. Dia 24 as lojas, serviços e alimentação abrem de 9h às 16h. Na terça (25), lojas e serviços estarão fechados, a alimentação terá funcionamento opcional a partir das 12h. No domingo (30), lojas e serviços terão funcionamento opcional das 13h às 19h. A praça de alimentação também com funcionamento opcional, a partir das 12h. Na segunda (31), lojas, serviços e alimentação funcionam de 9h às 16h. Todos esses dias, o cinema funciona conforme a programação. No dia 1º de janeiro o shopping não abre. Com relação ao estacionamento, o shopping disponibilizará uma hora a mais de estacionamento gratuita. A cada 3 horas de estacionamento

a quarta hora será por conta do Paseo, durante todo o mês de dezembro.

SHOPPING PARALELA

Entre os dias 21 e 23 de dezembro (sexta a domingo) o Paralela abre das 9h às 0h. No dia seguinte (24),das 8h às 18h. Na terça (25), apenas o cinema, conforme a programação. Entre os dias 26 e 30 de dezembro (quarta a domingo), o shopping funciona das 9h às 22h. Na segunda (31), das 9h às 18h. Na terça (1), apenas o cinema abre, conforme a programação. O shopping terá taxa única para estacionamento aos domingos em dezembro. O valor cobrado será de R$ 6 para carros e R$ 2,50 para motos, independentemente do tempo de permanência do cliente, no centro de compras.

SHOPPING PIEDADE

Até 22 de dezembro (sábado) abre das 9h às 22h. Nos domingos (23 e 30), das 9h às 18h. Nos dias 24 e 31 (segunda), de 9h às 17h. Já na terça (25), o shopping não abre, assim como dia 1. O estacionamento terá tarifa única no valor de R$ 5 para carros e motos, de segunda a sexta-feira. Tarifa de R$ 6 até 2h para carro e R$ 4 até 2h e R$ 2 por cada hora adicional ou fração.

OUTLET PREMIUM

Até 23 de dezembro (domingo) abre das 9h às 22h. Nos dias 24 e 31 (segunda), estará aberto das 9h às 16h. Já na terça (25), o shopping não abre, assim como dia 1. Entre os dias 26 e 30 (quarta a domingo), funciona das 9h às 21h.

BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI

No domingo (23), O shopping funciona das 12 às 20h. Na segunda (24), o funcionamento será de 9h às 18h. Dia 25 apenas a praça de alimentação abre, das 12h às 20h. No dia 31 (segunda), entre as 9h e 18h. Na terça (1), a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h.

METRÔ

Entre os dias 20 e 23 de dezembro (quinta a domingo), as estações Rodoviária, Pernambués e Tamburugy terão horário estendido até 00h30. Além disso, durante o mês de dezembro os intervalos entre os trens foram reduzidos e o número de viagens aumentaram. Durante o próximo fim de semana (22 e 23), entre as 8h e 18h, o intervalo também será diferenciado.

HEMOBA

Nos dias 24 e 31 (segunda) o funcionamento será até às 12h. Dias 25 e 1° (terça) o Hemoba não abre.

GBARBOSA

Na sexta (21), as unidades Costa Azul e Iguatemi estarão abertas 24h. As mesmas unidades abrirão de 7h às 23h nos dois dias seguintes (22 e 23). No dia 24, as unidades Costa Azul, Iguatemi, Brotas, San Martin, Pirajá, Cabula, Pau da Lima e Lauro de Freitas abrem das 7h às 18h, a unidade Guarajuba das 8h às 18h e a do Horto Bela Vista no horário de funcionamento do centro de compras. Nos dias 28 e 29, os GBarbosa Costa Azul e Iguatemi funcionam das 7h às 23h. No dia 31, unidades Costa Azul, Iguatemi, Brotas, San Martin, Pirajá, Cabula, Pau da Lima e Lauro de Freitas e Guarajuba abrem das 7h às 18h, e a do Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compras. Nos dias de Natal e Ano Novo (25 e 1), todas as unidades estarão fechadas.

BOMPREÇO, HIPER BOMPREÇO E WALMART

As unidades fecharão à 00h entre sexta (21) e domingo (23), abrirão de 7h às 20h nos dias 24 e 31 (segunda), e não funcionam nos dias 25 e 1 (terça).

SAM’S CLUB

Nas segundas (24 e 31), o Sam’s funciona das 8h às 18h. Nas terças (25 e 01) as lojas não abrem.

MAXXI

Nas segundas (24 e 31), funciona das 7h às 18h. Nas terças (25 e 01) as lojas não abrem.

MERCANTIL RODRIGUES

Nas segundas (24 e 31), as unidades Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 18h. Nas terças (25 e 01) as lojas não abrem .