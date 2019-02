Confira hoje a segunda chamada do Prouni

A segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) será divulgada nesta quarta-feira (20), na página do programa do Ministério da Educação (MEC). Os pré-selecionados ingressarão no ensino superior ainda no primeiro semestre deste ano. Antes, no entanto, será necessário comprovar as informações até o dia 27 de fevereiro.

A etapa de comprovação dos dados deve ser realizada na própria instituição de ensino que oferta o curso em que o estudante foi aprovado. Será necessário levar documentos que ratifiquem os dados concedidos no ato da inscrição tais como os comprovantes de: identificação do candidato e dos membros da família, residência, renda, conclusão do ensino médio, entre outros.

Prouni | Lista de Espera

Quem não for pré-selecionado na segunda chamada, pode se inscrever na lista de espera do Prouni, que estará disponível para inscrição em 07 e 08 de março. O resultado será disponibilizado entre os dias 11 e 13 do respectivo mês.

O Prouni 2019 registrou 946.979 inscritos e 1.820.446 candidaturas, já que cada estudante pode cadastrar até duas opções de curso. O processo seletivo do primeiro semestre ofertou 243.888 vagas, sendo 116.813 integrais e 127.075 parciais – com bolsas de estudo de 100% e 50% respectivamente.

A quantidade de oportunidades disponibilizadas foi a maior de todas as edições desde 2005, quando o programa foi implantado. Desde então, mais de 2,47 milhões de estudantes já foram contemplados.

Quem pode participar?

Podem se inscrever no processo seletivo, estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e somaram mais de 450 pontos nas provas objetivas além de nota maior de zero na redação. É também necessário ter estudado em escola pública ao longo do ensino médio ou ter sido bolsista integral da rede privada. Deficientes físicos e docentes da educação básica na rede pública também podem concorrer, devendo comprovar as respectivas condições.

A renda familiar per capita também é critério de seleção, não podendo ultrapassar um salário mínimo e meio por pessoa para concorrer às bolsas integrais e três salários mínimos para as parciais.

Calendário Prouni 2019.1

• Segunda chamada: 20 de fevereiro

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

• Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

• Resultado da lista de espera: 11 de março

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 12 e 13 de março