Confira lista com cinco simpatias para fazer em casa na virada de ano

Toda virada de ano tem sempre aquelas pessoas que não deixam de fazer uma simpatia para garantir boa sorte nos próximos 365 dias. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas coisas precisaram ser adaptadas para evitar o contato e a aglomeração. Isso não significa que os rituais serão deixados de lado, basta escolher aqueles que podem ser realizados com a segurança necessária.

Para te ajudar a trazer boa sorte para 2021, o CORREIO preparou um lista com algumas simpatias para fazer em casa, sem aglomeração, na noite de Réveillon.

Lentilha atrai dinheiro:

Por já ter sido um grão caro e consumido apenas pelos mais ricos, a lentilha é símbolo de comodidade financeira em várias culturas. Uma das simpatias é a seguinte: pegue um punhado delas e ferva por alguns segundos. Perto de meia noite, coloque três moedas em um prato branco junto com as lentilhas. Na beirada do prato, acenda uma vela e faça suas orações. Mentalize tudo o que quer para o próximo ano. Apague a vela e guarde. Jogue as lentilhas em um vaso de sua casa ou no jardim. Com as moedas, compre pães e doe para alguém que precisa.

Uma uva para cada mês:

Os supersticiosos acreditam que se deve comer 12 uvas no Réveillon, uma para cada mês do ano. Atenção para o sabor de cada uva ingerida. Ele vai dizer como será cada mês do próximo ano. Se alguma estiver amarga, a atenção deve ser dobrada no mês correspondente.

Romãs da prosperidade:

Chupe sete romãs na noite de Réveillon, embrulhe as sementes e guarde na carteira até o final de 2021. A simpatia garante prosperidade e fartura.

Evite aves:

A crença popular aconselha que não se coma aves na ceia de Réveillon porque elas ciscam para trás. Já chega de atraso de vida, né?

Um pedido para cada gole de espumante:

Em casa, sem aglomeração, não há problema em abrir uma bebidinha para comemorar a virada. O brinde da meia-noite, claro, deve ser com espumante. Reza a lenda que quanto mais longe a rolha for na hora do estouro, maior a sorte no ano. Sirvase de espumante e faça um pedido entre os três primeiros goles da bebida.