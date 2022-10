Confira lista de famosos que perderam nas eleições de 2022

Enquanto muita gente ficava de olho se iria ter segundo turno, ou não, para a presidência, outros eleitores observaram atentamente quais os cantores, jornalistas, cantores, influenciadores e outros famosos que não conseguiram votos suficientes para o governo federal.

Alguns, velhos conhecidos da mídia, outros que conseguiram seus minutos de fama nas redes sociais e logo tentaram entrar para a política. Confira abaixo a lista de vários famosos que não se deram bem e foram derrotados nas eleições de 2022.

Alexandre Frota (PSDB)

(Foto: Reprodução / Câmera dos Deputados)

A eleição deste ano não foi favorável para o ator Alexandre Frota, que não conseguiu se eleger deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mesmo com pouco mais de 24 mil votos, o artista teve um número bem abaixo do que em 2018, que conseguiu 155 mil votos.

André Gonçalves (PV)

(Foto: Reprodução / TV Globo)

Outro ator que não conseguiu foi André Gonçalves. O famoso, que estava em um imbróglio com a filha devido a pensão alimentícia altíssima que está devendo, não conseguiu número suficiente para a Assembleia Legislativa do Rio, com pouco mais de 2 mil votos.

Antônia Fontenelle (Republicanos)

(Foto: Reprodução / Instagram)

Famosa por se envolver em polêmicas, Antônia Fontenelle até tentou, mas não emplacou nos votos. Ela se candidatou a deputada federal pelo Rio de Janeiro e conseguiu 30 mil votos, mas perdeu para outras três cadeiras que ficaram com Marcelo Crivella, Rosangela Gomes e Jorge Braz.

Ariadna (PSB)

(Foto: Reprodução / Instagram)

A transsexual e ex-BBB Ariadna Arantes fez de tudo para conseguir uma cadeira para a Câmera dos Deputados em Brasília, mas os poucos 5 mil votos não deixaram a famosa se eleger este ano. Uma das propostas da famosa era ajudar a comunidade LGBTQIA.

Caneta Azul (PL)

(Foto: Reprodução / Instagram)



Em 2019, a música "Caneta Azul" emplacou nos hits do Brasil pela voz de Manoel Gomes. O cantor, que viu sua fama aumentar consideravelmente, tentou entrar para a política para ser deputado estadual, mas recebeu apenas 7 mil votos.

Joel Santana (PROS)

(Foto: Reprodução / E.C.Bahia)

O ex-treinador, que já treinou o Bahia, e técnico Joel Santana conversou com fãs, admiradores e pediu voto para conseguir ir à Câmara dos Deputados de Brasília pelo Rio, mas sua campanha não foi suficiente, recebeu apenas 2 mil votos.

Joice Hasselmann (PSDB)

(WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A polêmica jornalista Joice Hasselmann não conseguiu repetir os mesmos números de 2018, que recebeu mais de 1 milhão de votos, sendo a segunda candidata mais votada para o cargo. Quatro anos depois, em 2022, a comunicadora perdeu de lavada, recebendo apenas 13 mil votos para deputada federal.

Kid Bengala (União)

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Super conhecido na internet, o ator pornô Kid Bengala tentou se eleger para deputado federal por São Paulo. No entanto, parece que os milhares de fãs que tem, não o ajudaram a ocupar uma cadeira na política, recebendo apenas 10 mil votos.

Marcio e Sarah Poncio (PROS)

(Foto: Reprodução / Instagram)

Além da herança milionária e dos publiposts, Sarah Poncio quis tentar fazer a diferença no Brasil e disputou uma vaga para deputada estadual. No entanto, foi derrotada neste domingo após ganhar 26 mil votos. Já o pastor, seu pai, recebeu 33 mil votos e também não irá para Brasília.

Netinho da Bahia (PL)

(Foto: Reprodução / Instagram)

O cantor Netinho, que ficou conhecido nos anos 90 após ser considerado um dos maiores puxadores de trio elétrico do país, se envolveu com a direita nos últimos anos, sendo criticado por uns e amado por outros. No entanto, nas eleições de 2022, o artista não conseguiu votos suficientes e ganhou apenas 31 mil votos.

Silmara Miranda (Republicanos)

(Foto: Reprodução / Instagram)

Conhecida por ser ex-Tchan, a policial Silmara Miranda se formou em jornalismo e até foi nomeada para um cargo de confiança para a área de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, concurso que aconteceu em 2021. Ela disputou uma vaga para deputada federal, mas perdeu.

Wanderlei Silva e Vanderlei Cordeiro (Progressistas)

)Foto: Reprodução - MMA / TV Globo)

Os dois atletas tentaram entrar para a política, mas sem sucesso. O ex-maratonista e medalhista olímpico, Cordeiro, ganhou 17 mil votos. Já Silva, lutador de boxe, tentou ser deputado federal, mas recebeu 14 mil votos.