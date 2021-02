Confira locais e horários das missas da quarta-feira de Cinzas em Salvador

Marcando o início da Quaresma, que acontece amanhã (17), quarta-feira de Cinzas, serão celebradas missas em todas as paróquias da Arquidiocese de Salvador, sendo muitas transmitidas ao vivo pelas redes sociais, já que, em virtude da pandemia, as Celebrações Eucarísticas estão acontecendo com o número reduzido de fiéis.

Na Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor, localizada no Terreiro de Jesus e uma das principais igrejas da capital baiana, a missa será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. As pessoas que são do grupo de risco poderão acompanhar a transmissão, ao vivo, pelo Facebook e pelo Instagram; ou, ainda, pela Rede Excelsior de Comunicação (AM 840 e FM 106.1).

Confira na lista abaixo os horários da missa da quarta-feira de Cinzas em outras paróquias de Salvador.

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Uruguai) - Missas às 7h e às 9h ( Matriz);

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro) - Missas às 18h (Matriz) e às 19h30 (Comunidade São Caetano). Não haverá transmissão ao vivo;

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação) - Missa às 19h. Não haverá transmissão ao vivo;

Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate) - Missas às 6h30 e 17h30. Não haverá transmissão ao vivo;

Paróquia São Brás (Federação) - Missa, às 19h;

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana) - Missas às 7h30 (comunidades Santo Antônio e Nossa Senhora das Dores) e às 19h30 (Comunidades Sagrada Família e Santa Clara). Apenas a Missa na Comunidade Santa Clara, que é a Matriz, será transmitida, ao vivo, pelo Facebook @psdcombonisussuarana;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha) - Missa às 18h, transmitida, ao vivo, pelo Youtube;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã) - Missa às 7h (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo Youtube; e às 19h (Comunidade São Pio), sem transmissão;

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant'Ana (Nazaré) - Missa às 8h. Transmissão, ao vivo, pelo Instagram @viva_santana;

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga) - Missa, às 19h (comunidades Matriz, Maria de Nazaré e São José). Apenas a Missa da Matriz será transmitida, ao vivo, pelo Facebook @paroquiajoaoevangelista e pelo Instagram @paroquiasje;

Paróquia São Paulo Missionário (Cajazeiras) - Missas às 18h e 20h (Matriz);

Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão) - Missas às 7h30 e às 18h (Matriz). Apenas a Celebração das 18h será transmitida, ao vivo, pelo Instagram @pascomsc e Youtube;

Capela Nossa Senhora Aparecida (19º Batalhão de Caçadores - 19BC) - Missa às 18h. Transmissão, ao vivo, pelo Youtube;

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas) - Missa às 19h na Creche Tereza de Lisieux. Transmissão, ao vivo, pelo Youtube;

Paróquia São Francisco de Assis (Boca do Rio) - Missas às 7h e às 19h. Transmissão, ao vivo, pelo youtube.com/psfabocadorio;

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos) - Missas às 17h (Comunidade Matriz - esta para quem é do grupo de risco; e Comunidade Nossa Senhora das Graças); e às 19h (Comunidade Matriz). Transmissão, ao vivo, pelo Youtube;

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré) - Missa às 17h (Matriz). Transmissão, ao vivo, pelo Youtube e pelo Instagram: @paroquiansnssa;

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Boa Viagem) - Missa às 19h. Transmissão, ao vivo, pelo Instagram e pelo Youtube;

Paróquia Sant'Ana (Rio Vermelho) - Missa às 19h. Transmissão, ao vivo, pelo Facebook e pelo Youtube;

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí) - Missas às 7h e às 19h. Transmissão, ao vivo, pelo youtube.com/aparecidaimbuí

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato) - Missa às 19h30;

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos) - Missas às 7h e às 19 (Matriz). Transmissão, ao vivo, pelo Youtube;

Paróquia Ressurreição do Senhor (Ondina) - Missas às 8h (Santuário São Lázaro e São Roque), às 17h (Santuário Nossa Senhora Educadora), às 18h (Comunidade Matriz), às 19h (Comunidade Coração de Jesus e Coração de Maria) e às 19h30 (Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes). penas a Celebração Eucarística das 18h, na Matriz, será transmitida, ao vivo, pelo youtube.com/paroquiadeondina;

Paróquia Menino Jesus de Praga (Guarany) - Missa às 19h (Matriz). Transmissão, ao vivo, pelo Instagram @meninojesusparoquia;

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas) - Missas às 8h e às 19h (Matriz). Apenas a Missa das 19h será transmitida, ao vivo, pelo Facebook, Instagram e Youtube (@fatimaacupe);

Paróquia Sagrada Família (Nova Brasília de Itapuã) - Missa às 19h (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo Youtube. Neste mesmo horário, 19h, haverá Celebração da Palavra na Comunidade São Pedro;

Paróquia São Marcos (Cajazeiras) - Missas às 19h30 (Matriz e Comunidade São João Evangelista). Transmissão, ao vivo, pelo Instagram @_paroquiasaomarcos e pelo Facebook @paroquiamarcosf3

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Plataforma) - Missas às 17h e às 19h30 (Matriz), sendo a das 19h30 transmitida, ao vivo, pelo yputube.com/nsmaedaigreja; e também às 19h30 haverá Missa na Comunidade Imaculado Coração de Maria;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria) - Missas às 7h (Comunidade São José e Santa Rita) e às 19h (Comunidades Matriz, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro).