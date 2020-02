Confira novo clipe de Anitta com Major Lazer e MC LAN

Depois da música Rave de Favela ser lançada na madrugada deste sábado (15), o clipe de Anitta com a participação do grupo Major Lazer e MC LAN já está disponível no YouTube, onde já possui mais de 900 mil visualizações.

No vídeo, a funkeira brasileira mistura o ritmo que lhe lançou de Honório Gurgel para o mundo, com batidas eletrônicas que lembram uma festa rave, não à toa, a música e o clipe chegaram às plataformas de aúdio e vídeo como o nome Rave de Favela.

Antes mesmo de sair, a música vinha sendo criticada por alusão ao uso de drogas sintéticas. Na letra que vem sendo compartilhada por perfis de fã-clubes de Anitta, um dos versos traz a seguinte frase: “Cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira”. Já outro verso diz: “Tem combo, MD, área VIP”.

Confira a letra de Rave de Favela:

AI

ANITTA, MAJOR LAZER E ELE MC LAN NOVAMENTE

CACHAÇA, DOCINHO, GARRAFA, CAMAROTE, PULSEIRA, MULHERES SOLTEIRAS,

TEM LOIRA? TÁ TENO

MORENA? TÁ TENO

PRETINHA? TÁ TENO

E AS RUIVAS? TÁ TENO

TEM COMBO, MD, AREA VIP

TEM GIN, TEM WHISKY, TEM DRINQUE

TEM FUMAÇA, XXXX , NARGUILE

TEM AFTER NA MINHA SUITE

TEM FUNK, TEM MUITA NOVINHA

TEM SEXO MAS TEM CAMISINHA

MENINO QUE BEIJA MENINA, QUE BEIJA MENINO, QUE BEIJA MENINA

TEM DIPLO, TEM LAN, TEM ANITTA

TEM BUNDA, TEM BAILE, TEM OUSADIA

TEM COPO PRA CIMA, LOUCURA E NÓS BOLA



AAAAAAAAAAAH, É RAVE PORRA (x2)



NOW DROP, DROP, DROP, DROP, DROP, DROP, DROP

DROP, DROP, DROP, DROP, DROP, DROP, DROP



JÁ TA AVISADO, TÁ DADO O RECADO

SÓ VEM PREPARADO QUE O BAGULHO É TENSO

OUÇA O RECADO, TÁ TUDO REGADO

QUEM TA DO MEU LADO NEM TA ENTENDENDO

RAVE COM FUNK FICOU EXCITANTE

TO QUERENDO VER TU COLAR AQUI DENTRO

VEM PRO MIRANTE, TE FINJO UM ROMANCE

SÓ TEM UMA CHANCE PRA ESSE MOMENTO



TO LOUCA BATEU AGORA

APROVEITA, JÁ CHEGA E BOTA

ME TOCA, JÁ CHEGA E BOTA

VAI, VAI, VAI ME PEGA



AAAAAAAAAAAH, É RAVE PORRA



AAAAAAAAAAAH, É RAVE PORRA