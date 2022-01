Confira o calendário de sorteios do primeiro semestre da Nota Premiada Bahia

O calendário com as datas de realização dos sorteios do primeiro semestre do ano de 2022 da Nota Premiada Bahia já pode ser conferido pelos participantes. O primeiro sorteio do ano acontecerá no próximo dia 20 de janeiro, quando concorrem os consumidores cadastrados na campanha e que fizeram compras inserindo o CPF na nota ao longo do mês de dezembro.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), responsável pela campanha, este ano serão realizados 12 sorteios regulares, cada qual distribuindo um prêmio de R$ 100 mil e R$ 10 mil. Haverá ainda o sorteio especial de R$ 1 milhão para um único ganhador, agendado para 4 de julho. Confira o calendário por meio do link ou no Instagram.

Para participar da campanha, basta se cadastrar uma única vez no site (clique aqui) e, a partir da inscrição, inserir o CPF cadastrado a cada compra realizada. Para os sorteios regulares são considerados os bilhetes gerados a partir das compras realizadas no mês anterior. Para o sorteio especial, serão considerados todos os bilhetes gerados entre 1º de junho de 2021 e 31 de maio de 2022.

Como forma de equilibrar as chances dos cidadãos com maior ou menor volume de compras, cada participante tem direito, no máximo, a 45 bilhetes mensais, equivalentes a um teto de R$ 2 mil em compras no mês associadas ao CPF cadastrado. São, no total, oito faixas de volumes de compras. A primeira consiste em compras de até R$ 100, o que confere ao participante o direito a dez bilhetes eletrônicos. Se a soma for de até R$ 200, serão 15 bilhetes, e assim por diante.

Solidariedade

No momento da inscrição, os participantes ainda escolhem até duas instituições filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, para compartilhar suas notas fiscais sempre que o CPF for inserido na nota. Os pontos contam por igual para ambas as entidades, a cada nota emitida. A cada quadrimestre, a pontuação referente às notas fiscais compartilhadas é revertida em repasses financeiros para estas entidades. Desde o início da campanha Nota Premiada Bahia, em janeiro de 2018, o total repassado às filantrópicas já soma R$ 53,4 milhões.

O secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, lembra que a Nota Premiada traz vantagens para todos. “É uma situação em que todos ganham, pois quem participa pode ser contemplado com a sorte e sempre estará apoiando os milhares de beneficiários das filantrópicas associadas ao Sua Nota é um Show de Solidariedade”.

Para o coordenador de Educação Fiscal da Sefaz-Ba e responsável pela campanha, André Aguiar, a facilidade de participar é outro atrativo. “A Nota Premiada Bahia sorteia 91 prêmios mensais e ainda traz premiações especiais, o que confere aos seus 636 mil participantes muitas chances de ser contemplados, sem falar na oportunidade de doação das notas às entidades, bastando apenas cadastrar-se e inserir o CPF na nota”, observa.