Confira o esquema especial para festa de Iemanjá no domingo (2)

Quem vai participar da Festa de Iemanjá ou pretende passar pela região do Rio Vermelho, no domingo (2), precisa ficar atento as alterações no trânsito. A Prefeitura montou um esquema com serviços que envolvem fiscalização de publicidade irregular, proteção ao patrimônio público, saúde, trânsito, transporte e limpeza, dentre outros. Confira:

Saúde – A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) terá um módulo assistencial montado na Rua Vieira Neto, próximo à Clínica Assistência Multidisciplinar em Oncologia (AMO). A estrutura possui capacidade para dez leitos e funcionará, das 7h às 22h, com uma equipe de atendimento multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutor.

Além disso, uma ambulância do Samu ficará à disposição para garantir agilidade nos casos mais graves que necessitem de transferência. A equipe promoverá ações estratégicas junto à Unidade de Pronto Atendimento dos Barris (UPA Barris), localizada na rotatória do Vale dos Barris, na Avenida Centenário.

Publicidade e comércio formal – Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realizarão fiscalizações para coibir a ocupação e uso de marquises, exibição de publicidade de atividades irregulares. Além disso, proprietários de bares serão orientados sobre a proibição de comercialização de bebidas em garrafas de vidro.

Ambulantes – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai atuar com 60 prepostos divididos em cinco equipes móveis em toda a extensão da festa. Fiscais da pasta vão realizar o ordenamento do espaço público, distribuição e organização dos ambulantes e proteção da marca patrocinadora do evento (Ambev/Bohemia). O uso de equipamentos autorizados também será observado.

Guarda municipal – A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará com 160 agentes no apoio às ações da Sedur, Semop, Transalvador e SMS. Além disso, os guardas vão realizar ações de patrulhamento preventivo ao longo do circuito que compreende a festa.

Salva-vidas - A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) vai estar presente com uma equipe de dez profissionais para ocorrências de afogamento na região do evento.

Poluição sonora – Seis agentes de combate à poluição sonora vão fiscalizar se todos os estabelecimentos comerciais estão licenciados e utilizando som dentro dos níveis permitidos pela Lei do Silêncio, de até 70 decibéis, entre 7h e 22h, e até 60 decibéis, das 22h às 7h.

Trânsito – A partir do sábado (1°) até as 6h da segunda-feira (3), o trânsito no bairro do Rio Vermelho passará por algumas alterações, com o propósito de garantir comodidade de quem chegar e sair do bairro. Serão instaladas barreiras e desvios do fluxo de veículos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Com isso, será proibido estacionar e circular com veículos em determinadas vias e, em outras, serão permitidos estacionamentos provisórios.

O trânsito de veículos será bloqueado na Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz e Largo da Mariquita, Avenida Cardeal da Silva (trecho compreendido entre a Travessa Prudente de Moraes e a Rua José Taboada Vidal), Rua Vieira Lopes (trecho compreendido entre a Rua Conselheiro Pedro Luiz e a Rua Potiguares), Rua Odilon Santos, Rua do Meio, Rua Potiguares, Travessa Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua do Barro Vermelho, Rua do Mirante, Avenida Juracy Magalhães (trecho compreendido entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares).

Haverá desvio de trânsito na Avenida Oceânica (na altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos), Avenida Cardeal da Silva (à altura da Rua Almirante Barroso), Rua Oswaldo Cruz (na interseção com a Avenida Juracy Magalhães Júnior), Rua Conselheiro Pedro Luiz (na altura do retorno para a Avenida Vasco da Gama).

Vão funcionar em sentido duplo de tráfego as ruas Nelson Galo (a partir da interseção com a Archibaldo Baleeiro), Marquês de Monte Santo (no trecho entre a Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Odilon Santos), e na Odilon Santos (entre a Marquês de Monte Santo e a Monte Conselho).

As pessoas com destino à festa terão como opção de tráfego as avenidas Oceânica, Anita Garibaldi, Juracy Magalhães Jr, Cardeal da Silva (até a interseção com a Rua Almirante Barroso) e Vasco da Gama, assim como as ruas Almirante Barroso (até a Odorico Odilon) e Oswaldo Cruz (até o Bompreço).

Estacionamento – Será permitido estacionamento de veículos apenas na Avenida Juracy Magalhães Junior / Rua do Canal, a partir da rua Caetité (Pontilhão), sentido Iguatemi, em ambos os lados; após o restaurante da Ana até a Academia Momento Fitness, no lado direito da via, sentido Rua Vieira Lopes; e entre a rua Potiguares e a rua Caetité, sentido Shopping da Bahia, em ambos os lados.

Barreiras– As barreiras de trânsito vão bloquear, a partir da 0h do dia 2, o trânsito nas seguintes vias: Rua Odilon Santos/ Travessa Basílio de Magalhães; ruas Oswaldo Cruz/ Nelson Galo; Travessa Basílio de Magalhães/ Rua Potiguares; Rua Oswaldo Cruz/ Avenida Juracy Magalhães Junior; ruas Ilhéus/ Vieira Lopes; ruas Vieira Lopes/ Conselheiro Pedro Luiz; ruas Canavieiras/ Conselheiro Pedro Luiz; Rua Itabuna/ Avenida Cardeal da Silva; Rua José Taboada Vidal; Travessa Prudente de Moraes/ Rua da Paciência; Travessa Lydio Mesquita/ Rua da Paciência; Rua Almirante Barroso/ Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas; ruas Alexandre de Gusmão/ Almirante Barroso/ Avenida Oceânica.

Ônibus – A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai prolongar a operação de 15 linhas de ônibus até 1h de segunda (3) para atender aos frequentadores do evento. São elas: Conjunto Pirajá I – Pituba; Fazenda Coutos – Pituba; Alto de Santa Terezinha/Rio Sena – Pituba; Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato – Pituba; Boca do Rio - Ribeira; Vale dos Rios/ Stiep R3; Nordeste – Ribeira; Barbalho – Iguatemi; Santa Mônica - Pituba; Aeroporto – Lapa; Pau da Lima – Nordeste; Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/ 7 de Abril – Barra; Sussuarana – Barra R2; Cabula VI – Pituba; e Mata Escura – Pituba.

Táxis e mototáxis – Os usuários terão cinco pontos de táxis nas redondezas da festa, localizados nos largos da Mariquita e Santana, Parque Cruz Aguiar, Praça Carlos Batalha e próximo ao Bompreço do Rio Vermelho. A população poderá contar também com um ponto de mototáxi que ficará situado nas proximidades do Bompreço, ao lado do ponto de táxis.