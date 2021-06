Confira o funcionamento dos serviços municipais durante São João

Durante o feriado de São João, na próxima quinta-feira (24), as repartições públicas municipais de atendimento ao público terão o funcionamento suspenso e retomarão as atividades na sexta-feira (25), visto que não haverá ponto facultativo. Já os serviços essenciais, a exemplo das urgências e emergências de saúde, salvamento marítimo, operações de fiscalização e de segurança serão mantidos para a população. O transporte terá horário especial, por conta do toque de recolher, previsto em decreto estadual.

Veja o que muda:

Transporte ‒ Até esta terça-feira (22) os ônibus circularão até as 22h30 nos principais corredores da cidade e até as 23h30 nas estações de transbordo. De quarta (23) a domingo (27) o funcionamento será até 20h30 nos principais corredores e até 21h30 nas estações de transbordo.

Trânsito – Em razão do feriado do São João, mais uma vez a Transalvador preparou esquema de monitoramento do tráfego para evitar congestionamentos e pontos significativos de retenção. O monitoramento ocorre em especial nos horários de pico, nos locais de saída e entrada da cidade, centros de compras populares e adjacências, entre a noite desta quarta-feira (23) e a manhã da segunda-feira (28). Haverá intensificação do monitoramento, por meio do Núcleo de Operação Assistida (NOA) e nas ruas, dos principais acessos, como o Acesso Norte (BR-324) e a saída pelo Litoral Norte. Com a suspensão dos serviços na rodoviária e no ferry boat, essas regiões não terão atuação reforçada este ano – diferente do que vai acontecer nas proximidades de feiras e mercados populares, onde tende a aumentar a demanda neste período e, por isso, terá um trabalho reforçado no ordenamento do tráfego.

Ascensores ‒ O Elevador Lacerda funcionará todos os dias, das 7h às 19h com tarifa a R$0,15. O Plano Inclinado Gonçalves vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto no feriado (24). Já o Plano Inclinado da Liberdade estará disponível de segunda a sexta, das 7h às 18h, exceto no feriado (24).

Travessia Plataforma-Ribeira ‒ O funcionamento prossegue de segunda a sábado, das 6h às 19h, e domingos e feriados, das 7h às 19h.

Prefeituras-Bairro ‒ As Prefeituras-bairro de Salvador estarão em funcionamento durante toda a semana, das 8h às 17h, exceto no feriado (24).

Assistência Social e Simm ‒ Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Restaurantes Populares e demais unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) também terão o funcionamento suspenso na quinta-feira (24) com retorno na sexta (25). O mesmo ocorre com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Educação ‒ As unidades escolares municipais estão em recesso a partir de hoje (21) até o dia 4 de julho.

Segurança ‒ A Guarda Civil Municipal (GCM) dará seguimento à operação Tira o Pé da Areia, com a realização de rondas para orientar as pessoas sobre a proibição de frequentar as praias aos sábados, domingos e feriados. Além disso, a GCM prestará apoio à Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) para a realização das blitzen da Lei Seca e manterá as ações de patrulhamento preventivo e de proteção dos equipamentos públicos durante 24h.

Salvamar ‒ A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) atuará diariamente nas praias, das 8h às 18h, do Jardim de Alah a Ipitanga, em uma média de 32 postos.

Saúde ‒ As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), gripários e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) prestarão atendimento à população durante 24h. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) terão o funcionamento suspenso na quinta-feira (24) e retomarão os atendimentos na sexta-feira (25).