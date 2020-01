Confira o gabarito extraoficial do concurso da PM-BA

Fez a prova do concurso da Polícia Militar (PM-BA) e Corpo de Bombeiros neste domingo (19) e está ansioso para saber se fez bem? O gabarito oficial mesmo só será divulgado nesta segunda-feira (20), mas o CORREIO convocou um time com treze professores do Curso Impacto que fizeram a correção da prova ao vivo no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Confira abaixo o gabarito extraoficial disponibilizado por eles.

O concurso oferece 2 mil vagas para soldado da Polícia Militar e outras 500 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar, totalizando 2,5 mil oportunidades. Destes, 1 mil policiais militares e 250 bombeiros militares terão ingresso em 2020. O excedente será incorporado ao serviço público em 2021. Ao todo, 30% das vagas ofertadas são reservadas a candidatos que se autodeclararem negros. Vale lembrar que o certame tem validade de um ano e as convocações irão observar a necessidade da administração pública.

O concurso levou 89,1 mil pessoas aos 183 locais de prova, em Salvador e outros seis municípios baianos. No entanto, 20,67 candidatos se abstiveram de realizar o certame, que corresponde às primeira e segunda etapas.

As provas começaram às 9h15, em 45 locais de prova em Salvador e outros 138 em Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba. A etapa teve cinco horas de duração e contou com 80 questões, entre gerais e específicas, além de redação.

Os candidatos aprovados no concurso serão incorporados aos quadros do Estado como aluno soldado, percebendo bolsa de estudo no valor de um salário mínimo – condição que irá prevalecer até que conclua o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A carga horária para o cargo, nas duas corporações, é de 40 horas semanais.

Sobre a prova

Os candidatos tiveram que responder 80 questões de múltipla escolha. Para o candidato ser habilitado, é necessário acertar no mínimo 60 pontos, sendo que as questões de conhecimentos gerais valem 0,8 pontos e específicos 2,0 pontos.

Gabarito extraoficial

1 - C

2 - B

3 - D (ou A)

4 - E

5 - D

6 - C

7 - E

8 - C

9 - C

10 - B

11 - D

12 - B

13 - D

14 - E

15 - C

16 - A

17 - B

18 - A

19 - D

20 - D

21 - E

22 - A

23 - B

24 - E

25 - C

26 - A

27 - D

28 - C

29 - B

30 - E

31 - A

32 - A

33 - B

34 - E

35 - E

36 - C

37 - E

38 - E

39 - C

40 - B

41 - D

42 - A

43 - A

44 - E

45 - B

46 - C

47 - E

48 - E

49 - A

50 - D

51 - A

52 - B

53 - A

54 - C

55 - D

56 - D

57 - E

58 - C

59 - A (cabe recurso)

60 - B

61 - C

62 - B

63 - A

64 - D

65 - C

66 - D

67 - E

68 - A

69 - C

70 - B

71 - A

72 - B

73 - B

74 - C

75 - C

76 - B

77 - C

78 - E

79 - D

80 - C