Confira o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu neste domingo (10) em todo Brasil. Hoje foram questões de Ciências da Natureza e Matemática, encerrando o Enem, que teve a primeira parte na semana passada.

São mais de 5 milhões de inscritos confirmados para realizarem a prova. Vale lembrar que as notas do Enem poderão ser usadas para ingresso no ensino superior: para tentar uma vaga em instituição pública por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com bolsa parcial ou integral em faculdade particular com o Programa Universidade para Todos (ProUni) ou financiar sua faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, agora é possível estudar em Portugal com as notas do Enem.

Os gabaritos oficiais do Enem só serão divulgados no dia 13 de novembro. Porém, professores do Bernoulli Sistema de Ensino fizeram a correção das questões de hoje.

Confira abaixo o gabarito não oficial: