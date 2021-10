Confira o garimpo de moda de Paula Magalhães

O short cresceu

A bermuda está de volta. Sim, vamos colocar a peça para jogo nesse Verão. Rolou sentimento? Então dá só uma espiadinha na nova coleção da Forum (forum.com.br) que se inspira nos beach clubs e nas festas à beira-mar e traz a aposta como destaque para a temporada mais quente do ano. Dica de stylist: coloca um top bem curtinho e o visu fica fresh e antenado.





A eleita

Que tal uma maxi bag estampada, com vibe beeeem tropical, para você chamar de sua? O vixe amou esse modelito da Farm (farmrio.com.br) que possui modelagem ampla e alça de cadarço colorido, além de carregar a bandeira da sustentabilidade. Custa R$ 198.

Hit, baby!

As fashionistas voltam a apostar nos saltos, mas prezando pelo conforto. Prova disso são as sandálias que estão despontando por aí nos pés da turma antenada. Elas nascem com o salto taça, que tem inspiração nas formas de calçados geométricos, com ares futuristas. Dica de stylist: vai do look de trabalho à festa. Onde achar? No e-commerce da Yellow Factory que aposta nos modelitos veganos e com paleta de cores candy. Preço: R$ 179,9.

Cabeça feita

Boys descolados vão curtir esse boné da Reebok (reebok.com.br), ideal para dar aquele toque de estilo a qualquer look casual. Já a mulherada, aposta nas tranças e incrementa o penteado com a peça. Descole a sua por R$ 129,99.





O poder

Um maxi brinco poderoso e o look está montado em um minuto. A dica é acertar na escolha, uma peça de efeito, capaz de roubar a atenção e incrementar rapidamente. É o caso desse lançamento da Trudys (trudys.com.br), em strass, que carrega sofisticação e bom gosto. Arremate com R$ 95.

Fashion

Com pegada tropical, esse short garimpado no e-commerce da Calmaria (calmariashop.com.br) carrega a alegria do Verão na estamparia. Um truque certeiro para os homens que não tem medo de ousar é apostar em uma t-shirt com um dos tons existentes na peça e o visu de todo santo dia ganha uma conotação fashion. Vamos experimentar? Custa R$ 89,9.





Nota 10: As criativas apostam em tops feitos a partir de lenços, bem na pegada do ano 2000, mostrando que originalidade é o maior aliado da moda. Cool!

Nota 0: Um garçom colocou os clientes para fora de um bar ( o famoso O Líder), no 2 de julho, depois que os mesmos já estavam sentados na mesa. Impaciente, reclamou da falta de estrutura da casa. De última!