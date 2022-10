Confira o que abre e fecha no domingo de segundo turno em Salvador e RMS

A votação para eleger o próximo presidente do Brasil e governador, que acontece no próximo domingo (30), vai fazer com que alguns estabelecimentos modifiquem seus horários de funcionamento. Confira abaixo a lista do que abre e fecha no dia do segundo turno na capital baiana.

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

O horário de funcionamento do Shopping da Bahia segue normal no domingo.

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 22h

Lojas/Quiosques – 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 09h às 22h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D6

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Shopping e o Salvador Norte funcionam normalmente, das 12h às 21h, no domingo (30).

Shopping Paralela - No domingo de eleição (30/10), a praça de alimentação e atrações de lazer vão funcionar das 12h às 21h. As lojas abrem das 13h às 21h. O cinema funciona conforme a sua programação no site https://www.shoppingparalela.com.br e o boliche segue sua programação normal.

Parque Shopping Bahia

Alimentação e Lazer-12h às 21h

Demais Lojas, Quiosques-13h às 21h

Alameda Gourmet-12h às 22h

Shopping Paralela

No domingo de eleição (30/10), a praça de alimentação e atrações de lazer vão funcionar das 12h às 21h. As lojas abrem das 13h às 21h. O cinema funciona conforme a sua programação no site https://www.shoppingparalela.com.br e o boliche segue sua programação normal.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário normal no domingo. O empreendimento abrirá das 13h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação, Lojas âncoras e o mercado GBarbosa abrirão a partir das 12h. O Cinema, SAC, academia Alpha Fitness e o Centro Médico Bela Vista funcionarão em horários independentes, que poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade não funciona dia de domingo, então estará fechado nesta domingo (30).

Shopping Cajazeiras

Lojas: Fechadas

Le Biscuit: 09h às 14h

Espaço Kids: 12h às 20h

Serviços: Fechados

Academia: 08h às 13h

Clivale: Fechada

HapVida: Fechada

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Boulevard Shopping Camaçari

No domingo, os restaurantes e lanchonetes da praça de alimentação do empreendimento abrirão as portas a partir das 12h. Já as lojas âncoras, como Le Biscuit, Renner, Riachuelo, C&A e Americanas, darão início às operações às 13h. As demais lojas funcionarão a partir das 14h. Confira as demais operações e horários de abertura neste domingo:

Lojas:

Âncoras: das 13h às 21h/ demais lojas: das 14h às 21h.

Rede Bem Drogarias: das 14h às 21h.

Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h.

Academia Smart Fit: das 8h às 14h.

Cinema: confira a programação com os horários e filmes (https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema).

SAC, cartórios e Lotérica Boulevard: fechados.

Circo Vegas: às 16h, às 18h e às 20h.

Espaço Kids (gratuito): das 16h às 17h30.

Mercado

Home Center Ferreira Costa

A loja estará aberta das 8h30 às 14h30.

Big Bompreço

Todas as lojas funcionam em horário normal.

Serviços

Metrô

O metrô funcionará em horário normal, de 05h à 00h.

Ruas de Lazer

Devido ao segundo turno das eleições, o projeto Ruas de Lazer será suspenso neste domingo (30). A Avenida Magalhães Neto, na Pituba, e algumas vias do bairro de Patamares, na região do Greenville, não serão interditadas para a prática de atividades esportivas e recreativas.

Transporte

Os ônibus vão operar com frota normal de dia útil, sem a cobrança de tarifa, no período das 6h às 20h. O Elevador Lacerda vai funcionar das 7h às 19h e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada, das 7h às 17h. Esses dois modais também estarão transportando passageiros gratuitamente no domingo. Já o Terminal Marítimo Plataforma-Ribeira, disponibilizará embarcações das 7h às 19h, com a cobrança normal da tarifa.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24h. As demais unidades de saúde retomarão o atendimento a partir das 8h da próxima segunda-feira (31).

Espaços culturais

Os espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), incluindo o museu Cidade da Música da Bahia, a Casa do Rio Vermelho, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, o Carybé das Artes e a Casa do Carnaval, estarão fechados no domingo (30), devido às eleições.

Defesa Civil

O órgão funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas, para atender às solicitações. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Promoção Social

As Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), o encaminhamento para a concessão de benefícios eventuais (auxílio-funeral e auxílio-moradia) e o Serviço Especializado em Abordagem Social funcionarão normalmente de sexta (28) a domingo (30).

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) manterá o efetivo normal de salva-vidas, distribuído por uma média de 28 postos instalados entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga.

Museu do Mar

O Museu do Mar Aleixo Belov não funcionará neste domingo, 30, quando acontecerá as eleições do segundo turno para governador e presidente.

Mercadão da Bahia

Boxes: Das 8h às 15h;

Praça de alimentação: Das 8h às 18h;

Apresentação musical: Cantor Sergio Dau, a partir das 14h.