Confira o que abre e fecha no feriadão do Dia da Independência 

Confira os horários de funcionamento confira o horário de funcionamento dos estabelecimentos para o feriado do Dia Independência nesta terça, 7 de setembro.

Shopping da Bahia

Âncoras/Megalojas/Satélites: funcionarão das 12h às 21h (as que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários)

Lojas/Quiosques - Fechados

Praça de Alimentação e restaurantes: abrem das 12h às 21h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: Fechado

Bodytech: Abre das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

Salvador Shopping:

• Big Bompreço: 8h às 21h;

• Academia SmartFit: 8h às 14h;

• Alimentação, Lazer, Lojas Âncoras, Farmácias e Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

• Espaço Gourmet: 12h às 00h30;

• Salvador Shopping Online: 10h às 21h;

• Cinemark: 12h às 23h;

• Bancos, Clínicas, Correios, Farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: Fechados.

Salvador Norte Shopping:

• Big Bompreço: 7h às 21h;

• Academia SamrtFit: 8h às 14h;

• Alimentação, Lazer, Lojas Âncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

• Salvador Norte Online: 10h às 21h;

• Cinépolis: 12h30 às 21h;

• Demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários, Clivale e Caixa: Fechados.

Shopping Bela Vista

07/09: Lojas âncoras,quiosques e lojas associados ao Sindicato dos Comerciários funcionarão das 13h às 21h; GBarbosa e Alimentação associada ao Sindicato de Bares e Restaurantes, das 12h às 21h;demais lojas, quiosques e Alimentaçãonão associados aos seus respectivos sindicatos terão funcionamento facultativo;



Sábado (04/09) e segunda (06/09): NORMAL -das 10h às 22h (lojas, quiosques, drive e Lazer); das 11h às 22h (Alimentação), e das 9h às 22h (GBarbosa); Domingo (05/09): NORMAL - Lojas, quiosques,Lazer e Drive, das 13h às 21h; eAlimentação e GBarbosa, das 12h às 21h.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade estará fechado, retornando suas atividades na quarta (08), das 10h às 21h.

Center Lapa

Nesta segunda-feira (06), véspera do feriado, o funcionamento será normal, das 10h às 21h. Já na terça-feira (07), o cinema e a praça de alimentação funcionarão das 11h às 19h e as Lojas Americanas, Riachuelo, Marisa e C&A, das 11h às 17h. As demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques: fechados

Subway: delivery das 11h às 21h

Super Bompreço: 7h às 18h

Lotérica: fechada

Caixa Econômica Federal: fechada

Banco do Brasil: fechado

Shopping Paseo

Lojas e quiosques: poderão funcionar as lojas que têm acordo individual com o Sindicato

Academia Alfa: 9h às 13h

Restaurantes: 12h às 19h

Parque Shopping Bahia

Lojas e quiosques - Das 12h às 21h

Alameda Gourmet - Das 12h às 22h

Pão de Açúcar

Costa Azul - Das 07h às 20h

Extra

Vasco da Gama - Das 07h às 22h

Paralela - 06h às 00h

Assaí

Unidade Cidade Baixa – Das 6h às 22h

Unidades Salvador (Paripe, Golf Club, Mussurunga), Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, Camaçari, Lauro de Freitas, Guanambi, Serrinha e Itapetinga – Das 7h às 22h

Unidade Senhor do Bonfim – Das 7h às 16h

Unidade Paulo Afonso – Das 8h às 18h

Ferreira Costa

Loja fechada