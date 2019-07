Confira o que abre e fecha no feriado de 2 de julho em Salvador

Todo bom baiano sabe que 2 de julho é feriado. Nesta terça-feira (2), quando comemora-se a Independência do Brasil na Bahia, alguns estabelecimentos não funcionarão, enquanto outros adotaram um horário de funcionamento especial.

Recente decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) determinou o fechamento do comércio de Salvador nos feriados. O prejuízo que os Shoppings podem ter são de até R$ 80 milhões, com as lojas fechadas.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindlojas), Paulo Motta, 99% das lojas não funcionarão já neste feriado de Dois de Julho. Para ele, a mediada do TRT5 prejudica os geradores de emprego e renda da capital.

“As lojas de dentro e de fora dos shoppings não funcionarão. Infelizmente, existe essa medida judicial que penaliza o funcionamento do livre comércio. A posição do Sindlojas é de não se submeter a esse tipo de exigências, que em pleno século 21, o Brasil ainda tem esse tipo de situações geradas pelo poder judiciário. Vamos aguardar para que haja o bom senso da Justiça do Trabalho, e que fique claro, é importante que se gere emprego e renda, mas não ônus para quem gera”, disse.

Confira:

Shoppings

Shopping Piedade

Na terça-feira (2) o Shopping Piedade estará fechado.

Shopping Center Lapa

Na terça-feira (2), as lojas e quiosques estarão fechados. O cinema e praça de alimentação funcionam das 12h às 20h e as Lojas Americanas, Riachuelo e Atacadão dos Remédios, das 12h às 18h.

Salvador Shopping

Neste dia 2 de julho, as lojas e quiosques estarão fechados. O Hiper Bompreço abre das 8h às 21h; Alimentação, lazer, drogarias, C&A, Leader, Le Biscuit, Lojas Americanas, Renner e Riachuelo funcionam das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping

No feriado, as lojas e quiosques estarão fechados. O Hiper Bompreço abre das 8h às 21h; Alimentação, lazer, drogarias, C&A, Leader, Le Biscuit, Lojas Americanas, Renner e Riachuelo funcionam das 12h às 21h.



Shopping Itaigara

No feriado do dia 2 de julho, as lojas e serviços não funcionarão. Já o Bompreço operará das 7h às 18h.

Shopping Cajazeiras

Na terça-feira (2) as lojas e praça de alimentação abrirão das 9h às 16h. O cinema funciona normalmente.

Shopping Paralela

No feriado de Independência da Bahia, as lojas âncoras estarão abertas. A praça de alimentação e os espaços de lazer vão funcionar das 12h às 21h.

Mercados

Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha

Na próxima terça-feira (2) o Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) vai abrir em horário especial. Os boxes funcionarão das 7h às 14h e a praça de alimentação das 7h às 16h.

Extra

No feriado do ai 2 haverá funcionamento normal todos os dias nas três unidades: Paralela (24h), Vasco da Gama e Rótula (7h às 0h)

Assaí

Lauro de Freitas: 7h às 21h

Calçada: 7h às 18h

Paripe: 7h às 18h

Pau da Lima: 7h às 20h

Camaçari: 7h às 20h

Pão de Açúcar

Costa Azul: 7h às 20h

Sam's Clube

Abrirá das 8h às 19h

GBarbosa

Costa Azul: das 7h às 21h

Lauro de Freitas: das 7h às 20h

Guarajuba: das 7h às 18h

Iguatemi: das 7h às 19h

San Martin, Brotas, Pau da Lima e Cabula: das 8h às 14h

Shopping Bela Vista: acompanhará o horário de funcionamento do shopping

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrem das 7h às 18h

Perini

Graça, Barra, Pituba e Vasco: das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul: das 7h às 21h

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Walmart

Iguatemi:

Chame Chame: das 6h às 00h

Politeama e Canela: das 7h às 20h

Itapoã: das 6h às 22h

Barra: das 7h às 22h

Vasco da Gama: das 7h às 21h

Bompreço

Pituba: 24h

Nazaré, Brotas, Iapi, Fonte Nova, Jardim Armação e Plataforma: das 7h às 20h

Boca do Rio: das 7h às 21h

São Rafael e Rio Vermelho: das 7h às 22h

Salvador Shopping: das 8h às 21h

Itaigara: das 7h às 18h

Hiper Bompreço

Maxxi

Mares: das 8h às 15h

Pau da Lima: das 8h às 16h

Sams’s Club

Av. ACM: das 8h às 19h

Todo Dia

Liberdade, Paripe, Periperi, Sussuarana, Castelo Branco e Pernambués: das 7h às 18h

Rodoviária: das 7h às 22h

Cosme de Farias: das 7h às 15h