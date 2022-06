Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Salvador

O feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (16), vai provocar alteração no funcionamento de alguns estabelecimentos e instituições. Confira abaixo:



SHOPPINGS

Salvador Shopping

Funciona normalmente, das 9h às 22h, com exceção de alguns serviços. Confira abaixo a programação completa dos empreendimentos:

Lojas 9h às 22h;

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Bompreço: 8h às 22h;

Espaço Gourmet: a partir das 12h;

Cinemark: 12h às 22h30;

Bancos, Clínicas, Correios, Lotérica e SAC: fechados.



Salvador Norte Shopping:

Lojas: Abrem das 9h às 22h;

Academia Smart Fit: 8h às 14h;

Cinépolis: 13h às 22h;

Clivale: fechada.



Shopping Barra

Lojas – Funcionarão das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping Bela Vista

Funcionará em horário normal, das 9h às 22h, nesta quinta-feira (16), quando se comemora o feriado de Corpus Christi.

Shopping da Bahia

O shopping vai funcionar em horário normal, de 9h às 22h.



Shopping Itaigara

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionam das 9h às 20h

Restaurantes - Funcionam a partir das 12h

Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

Ebateca: não funciona

Shopping Center Lapa

Nesta quinta-feira (16), Dia de Corpus Christi, o funcionamento do Shopping Center Lapa será normal, das 8h30 às 20h30. O centro comercial contará com uma programação especial, a partir das 14h, na Praça de Eventos (L1), com show da banda Revotrio, que anima os presentes com grandes clássicos do forró, além de aulas de dança e vendas de comidas típicas.

Parque Shopping Bahia

Funcionamento normal. Lojas, Quiosques, Alimentação e Lazer, das 10h às 22h; Alameda Gourmet, das 12h às 23h.

Fecham apenas os serviços de saúde, como a CLIVALEMAIS e o Laboratório Linus Pauling, e o SAC. Como parte da programação junina, nesse dia, tem mais uma edição do Fuzuê Especial de São João, com apresentação do cantor Del Feliz. O evento será das 12h às 13h, na Vila Junina do Parque Shopping Bahia, na Praça de Eventos (Piso L1), com transmissão da Bahia FM (88,7 FM).

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari estará aberto em horário normal nesta quinta-feira, 16, feriado de Corpus Christi. As lojas funcionarão das 9h às 21h, a praça de alimentação e o Magic Games das 11h às 21h. Já a academia Smart Fit funcionará das 8h às 14h. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), assim como a lotérica e os cartórios, permanecerão fechados. Na sexta, 17, excepcionalmente, as lojas âncoras como Le Biscuit, Renner, Riachuelo, C&A e Americanas terão horário de funcionamento estendido até as 22h. As demais lojas e a academia irão operar em horário normal. No sábado, 18, todas as operações e espaços de lazer funcionarão em horário especial, das 9h às 22h. O cinema manterá as exibições conforme programação.

>> Lojas e espaço infantis:

Quinta-feira, 16 - Das 9h às 21h.

Sexta-feira, 17 - Das 9h às 21h (âncoras, das 9h às 22h).

Sábado, 18 - Das 9h às 22h.

>> Praça de alimentação e Magic Games:

Quinta-feira, 16 - Das 11h às 21h.

Sexta-feira, 17 - Das 11h às 21h.

Sábado, 18 - Das 11h às 22h.

>> Academia Smart Fit:

Quinta-feira, 16 - Das 8h às 14h.

Sexta-feira, 17 - Das 6h às 23h.

Sábado, 18 - Das 8h às 17h.

>> Cinemark:

Conforme a programação



>> SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão:

Quinta-feira, 16 - Fechado.

Sexta-feira, 17 - Das 9h às 18h.

Sábado, 18 - Das 9h às 13h.

>> Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari:

Quinta-feira, 16 - Fechados.

Sexta-feira, 17 - Das 9h às 16h30.

Sábado, 18 - Fechados

>> Lotérica:

Quinta-feira, 16 - Fechada.

Sexta-feira, 17 - Das 9h às 19h.

Sábado, 18 - Das 10h às 18h.

Vitória Boulevard

Nesta quinta-feira, (16), feriado de Corpus Christi, o Vitória Boulevard vai funcionar em horário normal, com lojas e praça de alimentação, das 9h às 20h. A RedeMix funcionará das 6h30 às 20h. A Drogaria São Paulo irá operar das 7 às 22h. A Alpha Fitness funcionará das 9h às 13h. Para o feriado, o centro de compras programou uma tarde divertida com programação gratuita para as crianças com brinquedos infláveis, pintura artística, escultura de balões, oficinas temáticas, jogos e brincadeiras das 15h às 20h e o público poderá curtir o sax junino, a partir das 17h.

Lojas, quiosques e praça de alimentação: Funcionamento normal: 9h às 20h

Drogaria São Paulo: Das 7h às 22h.

RedeMix: Das 6h30 às 20h.

Alpha Fitness: Das 9h às 13h.

SERVIÇOS

Pão de Açúcar

- Shopping da Bahia

12h às 21h

- Costa Azul

7h às 20h

Metrô

O Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas terá funcionamento normal, das 5h à 0h, durante o feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (16). O Plantão de Escuta realizado por voluntários do Centro de Valorização à Vida – CVV, também terá seu horário mantido. O serviço de acolhimento e apoio emocional é oferecido sempre de segunda a sexta-feira, inclusive aos feriados, das 10h às 16h, na Estação de Metrô Acesso Norte.

Agências do INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nos dias 16 e 17 de junho (quinta e sexta-feira), devido ao feriado. A Central Telefônica 135 também não funciona no feriado do dia 16 (quinta-feira) para atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA). Quem teve agendamento marcado para o dia 17 deve ligar para o telefone 135 para reagendar o atendimento.