Confira o que abre e fecha nos feriados de Natal e Ano Novo em Salvador

Com a chegada do Natal e do Ano Novo o horário de funcionamento de alguns serviços em Salvador sofrerá alterações. Confira abaixo o horário de funcionamento dos serviços incluindo shoppings e supermercados:

Salvador Shopping

dia 24: funciona das 9h às 18h

dia 25: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet – abertura opcional das 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques – fechados

dia 31: das 9h às 18h / Réveillon Salvador Shopping: acesso dos clientes a partir das 21h

dia 1°/1: Lazer – 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet – abertura opcional das 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques – fechados

Salvador Norte Shopping

dia 24: funciona das 9h às 18h

dia 25: das 12h às 21h: Lazer – 12h às 21h; Praça de Alimentação – Abertura opcional das 12h às 21h; Lojas e quiosques – fechados; Bompreço – 8h às 21h

dia 31: 9h às 18h

dia 1°/1: 12h às 21h: Lazer – 12h às 21h; Praça de Alimentação – Abertura opcional das 12h às 21h; Lojas e quiosques – fechados; Bompreço – 8h às 21h

Shopping da Bahia

dias 23 e 24 haverá plantão de 32 horas: 9h de 23/12 até 18h de 24/12

dias 25 estará fechado

dia 31: 9h às 17h

dia 1°/1: fechado



Shopping Bela Vista

dia 24: das 9h às 18h

dia 25: fechado

dia 31: 9h às 17h

dia 1/1: fechado

Shopping Piedade

dia 24: 9h às 18h

dia 25: fechado

dia 31: 9h às 18h

dia 1°/1: fechado

Shopping Paseo

24 dezembro: lojas, serviços e alimentação, das 9h às 17h; cinema vai funcionar normalmente, das 9h às 21h

25 de dezembro (Natal): Lojas e serviços estão fechados. Alimentação, a partir 12h (opcional); cinema vai funcionar normalmente, das 9h às 21h

31 de dezembro: lojas, serviços e alimentação, das 9h às 17h; cinema vai funcionar normalmente, das 9h às 21h

1° de janeiro: Lojas e serviços estão fechados. Alimentação, a partir 12h (opcional); cinema vai funcionar normalmente, das 9h às 21h



Shopping Center Lapa

24 dezembro: lojas e praça alimentação funcionarão das 8h às 17h. Cinema: Horário normal de acordo com as sessões do dia.

25 de dezembro (Natal): fechado

31 de dezembro: Lojas e quiosques abrem das 08h às 17h. Praça de Alimentação: das 08h às 17h. Cinema: Horário normal de acordo com as sessões do dia

1° de janeiro: fechado

Shopping Itaigara

24 dezembro: das 9h às 17h

25 de dezembro (Natal): fechado

31 de dezembro: 9h às 17h

1° de janeiro: fechado

Shopping Barra

24 dezembro: Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h

25 de dezembro (Natal): Lojas não irão funcionar; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo

31 de dezembro: Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h

1° de janeiro: Lojas não irão funcionar; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo

Shopping Cajazeiras

24 dezembro: lojas abrem das 9h às 16h e Praça de Alimentação, das 10h às 16h / A Rede Cinesercla funcionará com apenas as duas primeiras sessões de filmes em sua programação

25 de dezembro (Natal): lojas abrem das 9h às 16h e Praça de Alimentação, das 10h às 16h / No dia 25, as salas de cinema terão duas últimas sessões, com a primeira sessão a partir das 17h

31 de dezembro: lojas abrem das 9h às 16h e Praça de Alimentação, das 10h às 16h / A Rede Cinesercla funcionará com apenas as duas primeiras sessões de filmes em sua programação

1° de janeiro: fechado / o Cinesercla funcionará com as três últimas sessões, sendo que a primeira será a partir das 16h

Shopping Paralela

24 dezembro: das 8h às 18h

25 de dezembro (Natal): Lojas fechadas. Alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo) e cinema funciona normalmente

31 de dezembro: das 9h às 17h

1° de janeiro: Lojas fechadas. Alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo) e cinema funciona normalmente

Boulevard Shopping Camaçari

23 de dezembro as lojas funcionam de 9 às 22h

24 de dezembro das 9h às 18h

25 de dezembro - fechado

Outlet Premium Salvador

23 de dezembro das 9h às 22h

24 de dezembro o funcionamento é das 9h às 16h

25 de dezembro - fechado.



Serviço de Atendimento ao Cidadão (SACs)

24 dezembro: funcionamento até as 14h

25 de dezembro (Natal): fechado

31 de dezembro: fechado

1° de janeiro: fechado

Postos SalvadorCard

23 de dezembro (segunda-feira): a unidade Lapa funciona das 7h às 20h e a do Shopping da Gente das 9h às 20h. Os postos das estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte abrem das 5h às 22h (sendo que das 6h às 12h, os postos terão atendimento com com um caixa + autoatendimento. A partir das 12h, apenas em regime de autoatendimento).

24 de dezembro: apenas autoatendimento.

25 de dezembro: as unidades Lapa e Shopping da Gente estarão fechadas, enquanto as das estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte vão atender no horário habitual de fim de semana, das 7h às 18h.

30 de dezembro (segunda-feira): a unidade Lapa funciona das 7h às 20h e a do Shopping da Gente das 9h às 20h. Os postos das estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte abrem das 5h às 22h (sendo que das 6h às 12h, os postos terão atendimento com com um caixa + autoatendimento. A partir das 12h, apenas em regime de autoatendimento).

31 de dezembro: apenas autoatendimento.

1° de janeiro: as unidades Lapa e Shopping da Gente estarão fechadas, enquanto as das estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte vão atender no horário habitual de fim de semana, das 7h às 18h.

*Os postos instalados em shoppings obedecem ao esquema de funcionamento de cada centro comercial.

Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)

6 e 27 : expediente funciona normalmente

23, 24 e 25 de dezembro: expediente suspenso

2, 3 e 6: expediente funciona normalmente

30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro 2020: expediente suspenso

Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE/BA

Funcionará em regime de plantão até o dia 6/1. Em Salvador, o atendimento na área não penal deverá acontecer na unidade defensorial do Canela, localizada na Rua Pedro Lessa, nº 123, Canela. O horário do plantão será de 8h às 18h.

Já o atendimento na área criminal, em virtude da implementação das Audiências de Custódia, será realizado no mesmo endereço do Plantão Judiciário de 1º Grau, na Avenida Tancredo Neves, nº 4917, Iguatemi – entrada pela lateral da Delegacia da Central de Flagrantes. O horário segue o do Plantão Judiciário.

Os atendimentos serão feitos todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, ininterruptamente. O Plantão Penal engloba prisões em flagrantes, enquanto o Não Penal está relacionado a demandas emergenciais como garantia de exames, internamentos, medicamentos, cirurgias de emergência, busca e apreensão, entre outras.



Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha

dia 24 : Boxes: aberto das 7 às 15h / Praça de Alimentação: aberto das 7h às 15h

dia 25: fechado

dia 31: Boxes: aberto das 7 às 15h / Praça de Alimentação: aberto das 7h às 15h

dia 1º/1 de janeiro: fechado



GBarbosa

23 de dezembro - Iguatemi, Costa Azul, Lauro de Freitas e Guarajuba – das 7h às 23h / San Martin e Pau da Lima – das 7h às 22h / Brotas – das 7h30 às 21h / Cabula – das 7h às 21h / Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

24 de dezembro - Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Brotas, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula e Guarajuba - das 6h às 18h / Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

25 de dezembro: fechado

28 de dezembro - Iguatemi, Costa Azul e Lauro de Freitas – das 7h às 23h / San Martin – das 7h às 22h / Brotas e Pau da Lima – das 7h30 às 21h / Cabula – das 8h às 21h / Guarajuba – das 8h às 21h / Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

29 de dezembro - Iguatemi – das 7h às 19h / Costa Azul e Lauro de Freitas – das 7h às 22h / San Martin – das 8h às 18h / Brotas – das 7h30 às 20h / Pau da Lima, Cabula e Guarajuba – das 8h às 20h / Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

30 de dezembro- Iguatemi, Costa Azul, Lauro de Freitas e Guarajuba – das 7h às 23h / San Martin e Cabula – das 7h às 21h Brotas – das 7h30 às 21h / Pau da Lima – 7h às 22h / Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

31 de dezembro - Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Brotas, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula e Guarajuba - das 7h às 18h / Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

1º de janeiro: fechado

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá

22 de de dezembro das 7h às 20h

23 de dezembro– das 7h às 22h

24 de dezembro – das 7h às 18h

25 de dezembro: fechado

Lauro de Freitas

23 de dezembro – das 7h às 23h

24 de dezembro – das 7 às 18h

25 de dezembro – Fechado

Calçada, Ogunjá e Pirajá

31 de dezembro – das 7h às 18h

01 de janeiro - Fechado



Lauro de Freitas

31 de dezembro – das 7h às 18h

01 de jaeiro - Fechado



Perini

Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra

23 de dezembro - das 6h às 22h

24 de dezembro - das 6h às 20h

25 de dezembro- Fechadas

30 de dezembro - das 6h às 22h

31 de dezembro– das 6h às 20h

01 de janeiro - Fechadas

Café Costa Azul

23 de dezembro – das 7h às 23h

24 de dezembro – das 6h às 18h

25 de dezembro– Fechada

30 de dezembro– das 7hàs 23h

31 de dezembro– das 7h às 18h

01 de janeiro - Fechada



Ferreira Costa

Na véspera de Natal (24), abrirá das 8h às 17h. No Natal (25), a loja estará fechada. Na terça-feira (31), o home center funciona das 8h às 14h e no dia 1º de janeiro, fecha.