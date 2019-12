Confira o que funciona no feriado de Conceição da Praia

Domingo é feriado, dia da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é comemorada no dia 8 de dezembro. O feriado não afeta os serviços que já não costumam funcionar aos domingos, mas altera horários de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais. Confira os horários:

Shoppings:

Salvador Norte: funciona normalmente, das 12h às 21h.

Salvador Shopping: funciona normalmente, das 12h às 21h.

Shopping Barra: funciona em horário especial. As lojas funcionam das 12h às 21h; alimentação das 12h às 21h e o Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

Shopping Bela Vista: funciona normalmente. Lojas (satélites e âncoras) e quiosques funcionarão das 13h às 21h, alimentação e áreas de lazer das 12h às 21h e o supermercado G. Barbosa estará aberto das 12h às 21h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes que poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping da Bahia: lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h e lazer e alimentação das 12h às 21h.

Shopping Itaigara: lojas e Praça de Alimentação funcionam das 12h às 20h, e o Bompreço, das 7h às 20h.

Shopping Lapa: funciona em horário especial. O cinema e a praça de alimentação das 12h às 20h; as Lojas Americanas, Riachuelo, Ortobom, Bunny’s, Wave Beach, O Boticário, Frésia e Atacadão dos Remédios funcionam das 12h às 18h. As demais lojas e quiosques estarão fechadas. No domingo o estacionamento é gratuito, mediante apresentação de nota fiscal do dia no valor de R$ 10.

Shopping Paralela: As lojas abrem das 13h às 21h. A praça de alimentação e as atrações de lazer funcionam das 12h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação disponível no site www.shoppingparalela.com.br.

Shopping Paseo: funciona em horário especial. As lojas e serviços têm funcionamento opcional, das 13h às 19h. Alimentação também tem funcionamento opcional, a partir de 12h. Já o cinema funciona de acordo com programação no site da Sala de Arte (saladearte.art.br).

Shopping Piedade: funciona das 9h às 19h.

Outlet Premium: funciona das 9h às 22h.

Mercados e lojas

GBarbosa:

Costa Azul – das 7h às 21h

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Brotas, Pau da Lima, San Martin e Cabula – das 8h às 14h

Guarajuba - das 8h às 17h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compras



Perini

Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra – das 6h30 às 21h

Costa Azul – das 7h às 21h

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.



Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá: 7h às 15h

Lauro de Freitas: 7h às 18h

Ferreira Costa

A loja abre das 8h30 às 19h.

Mercado do Rio Vermelho

Os boxes funcionarão de 7h às 14h. Já a Praça de Alimentação vai funcionar das 7h às 16h.