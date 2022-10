Confira o que rolou na madrugada pós expulsão em A Fazenda

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, tentou colocar um elenco de peso, mas parece que todo mundo já tinha rixa fora de A Fazenda. Depois de tantas brigas e desentendimentos, Shayan e Tiago foram expulsos do reality show na noite desta quinta-feira (20).

A participante Deborah, após toda a situação, conversou com alguns colegas de confinamento e alegou que a expulsão dos outros participantes foi culpa de Deolane Bezerra. "Tudo o que está acontecendo de ruim é por conta dela. E a mulher tem a capacidade de voltar da roça", disse.

Desistência?

Se por um lado ocorreu expulsão, do outro, a atriz Bárbara cogitou pedir para sair do reality show porque não estava aguentando mais a situação interna. No entanto, sem trabalho fixo fora do programa, Babi não teria como pagar a multa altíssima que a Record impôs no contrato.

"Eu não posso ir embora! Não tenho como ir embora. Não tenho dinheiro para a multa. Eu tenho os meus filhos, as minhas contas", comentou chorando na cama do quarto.

Os outros colegas, Alex e Kerline, se conformaram que A Fazenda não estaria entregando entretenimento, e sim, uma bomba aos telespectadores. "Não venha me dizer que é primeiro lugar do Twitter, porque eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas estão gostando disso", disparou Alex.

Volta dos que não foram?

Com a saída de Shayan e Tiago, vários internautas questionaram se a Record iria colocar a Baronesa e MC Créu dentro do programa. Isso porque, no início do reality show, os dois estavam tentando uma vaga para a sede oficial, mas perderam na votação do público.

Thomaz fez estratégia?

Quinto eliminado de A Fazenda, o ator Thomaz Costa comentou se teria feito casal com Tati Zaqui por estratégia dentro do programa. Uma das minhas estratégias era não me relacionar com ninguém", ponderou.

No entanto, ele alegou que o coração falou mais alto e acabou se apaixonando pela funkeira, o que foi supostamente desmentido nas redes sociais pelo assessor da participante Pétala com um print do ator alegando que queria formar casal.