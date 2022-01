Confira o time do Bahia que vai disputar a Copa São Paulo

Em reta final de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o elenco do Bahia que vai disputar o torneio já está na cidade de Votuporanga, onde as partidas do seu grupo vão ser disputadas.

A estreia do tricolor será na próxima terça-feira (4), contra o Atlético Matogrossense, às 13h15. A chave tem ainda Monte Azul e Votuporanguense-SP. O Esquadrão será comandado pelo técnico Fernando Oliveira, que substitui Eduardo Guadagnucci, treinador demitido pelo Esquadrão após a eliminação na Copa do Nordeste sub-20.

Ao todo, 20 jogadores fazem parte da delegação tricolor. A lista foi divulgada pelo Bahia nos últimos dias e conta com atletas que faziam parte do time sub-17, além de remanescentes do sub-20. Confira a relação:

Goleiros: Gabriel e Brenno

Laterais: André, Rafael e Allan

Zagueiros: Pedro Borges, Vinícius Amaral, Barcellos, Kauã Davi e Kayk

Meias: Hiago, Cuadrado, Patrick, Domingos e Luan

Atacantes: Raí, Éverton, William, Felipe Redaelli e Lucas Aruba