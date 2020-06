Confira os 5 carros populares mais vendidos de 2020

A venda de carros em 2020 sofreu uma forte queda por conta da pandemia do novo de coronavírus. Para efeito de comparação, os emplacamentos despencaram 77%.

Mesmo assim, as marcas disputam cada fatia do mercado, especialmente em um dos segmentos de maior volume, o de modelos de entrada, conhecidos como “carros populares”.

Segundo a classificação da Fenabrave (associação que reúne as concessionárias) divulgada pela revista Exame, de janeiro até abril a Fiat registrou dois modelos no ranking dos cinco carros de entrada mais vendidos do país, mas as concorrentes Renault e Volkswagen encabeçam a lista.





Confira:

5º - Toyota Etios

Foto: Divulgação

4º - Fiat Uno

Foto: Divulgação

3º - Fiat Mobi

Foto: Divulgação

2º - Renault Kwid

Foto: Divulgação

1º - Volkswagem Gol