Confira os carros mais vendidos da história no Brasil

Por enquanto, a liderança do mercado brasileiro entre os automóveis é do Hyundai HB20, que entre janeiro e o fechamento desta reportagem, em 24 de setembro, somou 64.421 emplacamentos. Se o ano terminar assim, será um líder inédito, quebrando a hegemonia do Chevrolet Onix, que liderou nos últimos seis anos.

A liderança de maior continuidade na história automotiva do Brasil foi do Volkswagen Fusca, que manteve a ponta entre 1959 e 1982. Outros modelos, como o Chevrolet Chevette e o Fiat Palio, lideraram as vendas em apenas um ano.

Mas entre os cinco mais vendidos da história, dois modelos chamam a atenção: Chevrolet Celta e Fiat Uno. Produzido por 15 anos, o Chevrolet não foi o mais vendido em nenhum ano. Sua melhor classificação, que ocorreu por algumas vezes, foi o terceiro lugar. O Uno também não chegou a liderar, mas obteve a vice-liderança em alguns anos, a última delas em 2013.

Entre os zero-quilômetro mais vendidos no país, apenas o Fiat Uno e o Volkswagen Gol permanecem em produção. No entanto, o Fiat deve deixar o mercado no final deste ano, o que vai facilitar para o VW ampliar sua liderança histórica, mesmo sem lutar há alguns anos pelas primeiras posições.

Desde sua primeira versão, o Gol soma 6,9 de unidades vendidas.

1 Volkswagen Gol (6,9 milhões)

Lançado em 1980, o Gol foi por 27 anos consecutivos o automóvel mais vendido no país, título que manteve entre 1987 e 2013. O hatchback da Volkswagen já foi exportado para 69 mercados e deu origem a uma família de produtos que inclui um sedã (Voyage), picape (Saveiro) e station wagon (Parati).

Ao todo, até hoje, já foram produzidos mais de 8,5 milhões de Gol no Brasil, sendo que mais de 1,5 milhão foram exportados. Ele é historicamente o carro mais fabricado, mais vendido e mais exportado de nossa história.

Um dos compactos mais conhecidos, o Uno tem um total de 3,2 milhões de unidades vendidas desde o seu primeiro lançamento.

2 Fiat Uno (3,2 milhões)

Lançado em 1984 no Brasil, por alguns anos, o Uno foi o maior rival do Gol. Apesar de ser considerado atualmente apenas um modelo de entrada - que está sendo comercializado apenas em uma versão - o Uno já teve seus momentos de protagonismo.

Foi o embaixador da Fiat para várias inovações, como o primeiro motor turbo, em 1994. A primeira geração foi produzida na Europa até 1993, quando o veículo saiu de linha. No Brasil, ela foi produzida por mais dez anos e, por quatro anos, conviveu com a segunda geração, lançada em 2010.

Querido por décadas o Fusca alcançou 3 milhões de unidades vendidas ao longo da sua história de produção.

3 Volkswagen Fusca (3 milhões)

O modelo estreou no mercado brasileiro em 1950, ainda como carro importado. Posteriormente, foi montado em São Paulo e, desde 1959, ano em que começou a ser produzido no país, até 1982, o Fusca liderou as vendas no mercado nacional. No Brasil, a fabricação somou 3,1 milhões de exemplares.

O veículo teve vários nomes ao redor do mundo e sua produção global somou 21,5 milhões de unidades.

O Palio também da Fiat alcançou 2,5 milhões de unidades vendidas no Brasil.

4 Fiat Palio (2,5 milhões)

O Palio foi o primeiro modelo que desbancou o Gol em vendas, isso aconteceu em 2014. A batalha foi vencida por apenas 385 unidades de diferença. Na época, entre janeiro e dezembro, o Fiat somou 183.741 emplacamentos contra 183.356 do Volkswagen.

Assim como o Gol, o Palio também deu origem a uma família de produtos, como sedã (Siena) e SW (Weekend). O único produto que ainda continua em linha é a picape Strada, mas que desde o ano passado ganhou carreira solo.

Nos 15 anos de produção, o Celta caiu no gosto do brasileiro e vendeu 1,7 milhão de unidades.

5 Chevrolet Celta (1,7 milhão)

O Celta ficou 15 anos em produção, entre 2000 e 2014, e por anos foi o terceiro automóvel mais vendido do país. Produzido apenas em Gravataí, no Rio Grande do Sul, contou apenas com uma variante, o Prisma.

Curiosamente, o nome Prisma batizou a versão sedã do Celta e posteriormente o três-volumes do Onix de primeira geração. Atualmente, esse modelo foi rebatizado como Onix Plus.

