Confira os gols de Bahia x Sport pela Copa do NE

Na tarde deste sábado (5), o Bahia perdeu para o Sport pela 7ª rodada da Copa do Nordeste e agora pode sair da zona de classificação no torneio. O tricolor saiu atrás no placar, após Luciano Juba abrir o placar para os visitantes.



Na segunda etapa, o time comandado por Guto Ferreira reagiu e virou o jogo. Lucas Mugni, que não vinha de grandes atuações, entrou no intervalo e foi fundamental ao dar uma assistência para o gol de empate, marcado por Raí, e participar diretamente da jogada no tento da virada, anotado por Rodallega. Tudo isso em menos de dez minutos do segundo tempo.



O primeiro gol o meia ainda contou com um pouco de sorte, ao dar um passe cruzado e a bola encontrar do outro lado da grande área o lateral Douglas Borel. O camisa 2 teve lucidez ao cruzar para Raí marcar.



Na virada, Mugni passou para Daniel, que cruzou rasteiro e deu assistência para o 8º gol de Hugo Rodallega na Copa do NE. O colombiano segue como artilheiro

Mas faltou combinar o bom desempenho do ataque com a defesa tricolor. Do lado do Sport, um nome já conhecido da torcida do Bahia brilhou e mudou, mais uma vez, o panorama do jogo. Rodrigão, que atuou no Bahia em 2017 e não deixou saudades, fez valer a lei do ex e, além da assistência no segundo gol, marcou o terceiro e decretou a vitória dos visitantes na Fonte Nova.

