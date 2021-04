Confira os gols do empate do Vitória diante do 4 de Julho

A classificação para a fase final da Copa do Nordeste veio com um empate. Na cidade de Teresina, o Vitória ficou no 1 a 1 com o 4 de Julho, mas garantiu passaporte para as quartas de final do regional. Na próxima fase, enfrenta o Altos, também do Piauí, mas dessa vez no Barradão.

Apesar de ter tido maior volume de jogo durante a maior parte dos 90 minutos, o rubro-negro saiu atrás do placar. Dudu Beribere abriu o marcador aos 17 minutos da primeira etapa. O empate veio só aos 29 do segundo tempo, quando Ygor Catatau recebeu lindo lançamento de David e completou para as redes. Catatau havia entrado no lugar de Vico ainda na primeira metade do jogo, quando este se lesionou.

Confira os gols do jogo: